سوق دبي يصعد لأعلى مستوياته في 3 أشهر ونصف

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصل سوق دبي المالي في ختام جلسة أمس مسيرة الصعود بالغاً أعلى مستوياته في 3 أشهر ونصف، فيما انخفض سوق أبوظبي بضغط من أسهم الاستثمار والاتصالات والطاقة، في الوقت الذي استقطبت الأسواق سيولة ضخمة تخطت 5 مليارات درهم بفضل زخم قوي على «العالمية القابضة» وتنفيذ 5 صفقات كبيرة بقيمة 389.4 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.23% إلى 2711.2 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والسلع والخدمات، وانخفض سوق أبوظبي 0.15% عند 6518.6 نقطة بضغط أسهم الاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع، فيما ارتفع العقار والبنوك.

واجتذبت الأسهم سيولة قياسية لم تسجلها منذ سنوات بنحو 5.06 مليارات درهم منها 4.63 مليارات درهم في أبوظبي و427.7 مليوناً بدبي. وجرى تداول 703.9 ملايين سهم موزعة بواقع 442.28 مليون سهم في أبوظبي و261.65 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 8310 صفقات. وشملت الصفقات الكبيرة أسهم «الخليج للملاحة» بقيمة 10 ملايين درهم، إضافة إلى 4 صفقات على «سيراميك رأس الخيمة» بقيمة 379.4 مليون درهم.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.8% ، ونزل قطاع البنوك 0.28%. ونزل قطاع الاستثمار 1%، وتراجع قطاع النقل 0.8%.وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 142 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 59.6 مليون درهم.

وحقق «الصناعات الوطنية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.88%، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.09%. ومال المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 56.94 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع الاستثمار 1.48%، ونزل قطاع الاتصالات 0.81% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع الطاقة 0.2%. وارتفع قطاع البنوك 0.5%، ونما العقار 0.25%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط بسيولة قياسية جاوزت 3.27 مليارات درهم، تلاه «سيراميك رأس الخيمة» 383.4 مليون درهم تشمل 4 صفقات كبيرة بقيمة 379.37 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» 344.7 مليوناً.

وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما كان «الشارقة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%، واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 355.24 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

وعمدت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 149.84 مليون درهم، منها 62.64 مليون درهم في دبي و87.2 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 149.84 مليون درهم، منها 62.64 مليوناً في دبي و87.2 مليوناً بأبوظبي.

صفقة «الخليج للملاحة»

شهد سوق دبي المالي، أمس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الخليج للملاحة»، بقيمة 10 ملايين درهم. وبحسب السوق، تمت الصفقة على 40 مليون سهم، بسعر 0.25 درهم للسهم، علماً بأن سعر السهم بلغ 0.324 درهم وبموجب الصفقة، انخفضت نسبة تملك مصرف عجمان في «الخليج للملاحة» من %13.1 إلى %9.17. (دبي - البيان)

إفصاحات

★ أقرت الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، تعديل المادة (62) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح السنوية ليتم نصف سنوياً.

وذكرت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أمس، أن جمعيتها العمومية المنعقدة في 18 مايو أقرت عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وأشارت إلى أنه بناء على طلب مساهمين يملكون أكثر من 10% من رأسمال الشركة، أُثبت بمحضر العمومية عدم تبرئة ذمة محمد المهيري، وعبد الرحمن سنان، ومحمد الحوسني، وإبراء ذمة صالح الهاشمي وناصر القطاني.

واعتمدت العمومية تعيين صالح الهاشمي عضوا لمجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل مبارك الشامسي.

★ أكدت شركة الاتحاد العقارية عدم وجود أي نية أو دراسة للتحول إلى شركة مساهمة خاصة، وذلك رداً على ما نشر في وسائل الإعلام بشأن تصريحات أحد موظفي الشركة في إحدى القنوات الإخبارية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز