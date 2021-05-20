اتفاقية بين «الأوراق المالية» و«حرة مطار دبي» لدعم تنظيم الأصول الرقمية المشفرة

المصدر: دبي ـ البيان

وقّعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» اتفاقية مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بهدف دعم تنظيم الأصول الرقمية المشفرة وتوفيرها وإصدارها وإدراجها وتداولها في المنطقة الحرة. وقّع الاتفاقية الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة وآمنة لوتاه، مساعد مدير عام «دافزا».

وتتيح الاتفاقية ترخيص الشركات التي تتعامل بالأصول والعملات المشفّرة ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي عبر إصدار هيئة الأوراق المالية والسلع للموافقات والتراخيص المعنية، لتوسع بذلك دافزا نطاق تراخيص الأعمال والأنشطة التجارية التي ستتكامل مع محفزات وخدمات المنطقة الحرة، وفضلاً عن الإطار التنظيمي المُطوّر والبيئة التشريعية المرنة اللذين يعززان من تجربة المستثمر الأجنبي.

وستتولى هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع «دافزا» عملية الإشراف التنظيمي على عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة وترخيص الأنشطة المالية ذات الصلة بها ضمن حدود اختصاص «دافزا». وستقوم الهيئة بالإشراف والرقابة والتفتيش والتحقيق على الجهات العاملة ضمن حدود اختصاص «دافزا» والحاصلة على ترخيص/‏‏ موافقة من الهيئة بموجب هذا الاتفاق.

وأكدت د. مريم السويدي أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز وتطوير التعاون في مجالات العمل المشتركة بما يساهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية واستراتيجية الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، وبتوجيهات من معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الريادة والأهداف المشتركة.

مواكبة التحول

وقالت آمنة لوتاه: تسهم الاتفاقية بشكل مباشر في وضع الأسس السليمة لشراكاتنا المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء نظام ومراحل سير العمل الضرورية لترخيص تداول الأصول والعملات المشفرة في دافزا، والتي من شأنها دعم العمليات والمعاملات التجارية في إمارة دبي.

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