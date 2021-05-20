صندوق خليفة يطلق «منصة أبوظبي للأعمال»

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع؛ الجهة المعنية بتنمية وتطوير ريادة الأعمال التابعة لحكومة أبوظبي، منصة أبوظبي للأعمال لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بهدف تعزيز بيئة الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال للتواصل مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن منصة أبوظبي للأعمال المتاحة حالياً للاستخدام توفر الدعم لرواد الأعمال في جميع مراحل إنشاء المشروع لتمكينهم من العمل ضمن بيئة أعمال جاذبة، ومساعدتهم على النمو والازدهار والابتكار ضمن أفضل الممارسات التجارية وأحدث الحلول التكنولوجية والرقمية الذكية.

وأوضح أن المنصة تسمح لرواد الأعمال بالاطلاع على المعلومات والبيانات ذات العلاقة بقطاع الأعمال لمواكبة المبادرات واللوائح المعنية ببيئة الأعمال، كما تتيح معرفة وتطبيق أفضل الممارسات التجارية من خلال إشراك محتوى تعليمي متعدد الأشكال، وتطبيق استراتيجيات وتقنيات تم اختبارها بالسوق من خلال شراكات مع بيوت الخبرة والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وتعمل المنصة على توفير محتوى متعدد الأشكال باللغتين العربية والإنجليزية.

هدف

الهدف الأهم لصندوق خليفة يتمثل في دعم رواد الأعمال في الدولة من خلال المنصات الرقمية المبتكرة. وهناك أكثر من 400 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تشكل أكثر من 60% من الشركات في القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الإمارات. كما توفر فرص عمل لـ 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تصل هذا العام إلى 70% من إجمالي شركات القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية للدولة.

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