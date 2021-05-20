٢٥ محطة خدمة جديدة لـ«إينوك» خلال العام الجاري

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة إينوك، أمس، عزمها افتتاح 25 محطة خدمة جديدة في جميع أنحاء الإمارات قبل نهاية العام 2021. وتتضمن خطط إينوك تشييد 12 محطة خدمة جديدة في الشارقة، و11 في دبي، ومحطتين في المناطق الشمالية، وفي حين ستقوم بإنشاء محطة خدمة بحرية واحدة في دبي، ستكون 3 من المحطات المخطط تشييدها في دبي قابلة للنقل، وذلك في كل من دبي الجنوب والمنطقة الحرة بمطار دبي، وسوق التنين بالمدينة العالمية، على أن تكون جاهزة لخدمة العملاء خلال العام 2021.

كما تعتزم إينوك افتتاح 5 محطات أخرى قابلة للنقل بحلول 2022: واحدة في دبي، و4 في رأس الخيمة، ومع خطط التوسع الجديدة سترفع المجموعة عدد محطات الخدمة التابعة لها من 152 محطة تعمل حالياً إلى 177 محطة منتشرة في كل أرجاء الدولة نهاية العام.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: انطلاقاً من دور المجموعة كونها شركة نفط وطنية رائدة، تلتزم إينوك بتشييد بنية تحتية متطورة تلبي الطلب المتنامي على خدمات التزوّد بالوقود في دولة الإمارات.

ويأتي الإعلان عن خطط توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لنا ليؤكد التزامنا الجاد والمستمر بخدمة المجتمع، عبر تعزيز حضورنا في قطاع التجزئة. في حين تتواصل استعدادات دولة الإمارات خلال الـ 50 عاماً المقبلة للاحتفال بـمئوية الإمارات 2071، فإننا في إينوك ملتزمون بتعزيز استثمارات البنية التحتية في دبي.

وتنسجم أهداف المجموعة في توسيع حضورها مع الخطط طويلة الأجل، التي أطلقتها القيادة الرشيدة، بما في ذلك «خطة دبي الحضرية 2040»، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة لسكان دبي؛ وتمهّد الطريق نحو إطلاق مرحلة جديدة من المشاريع السكنية والاقتصادية الرئيسية في الإمارة، لتغدو واحدة من أبرز الوجهات المفضّلة للعيش بحلول العام 2040.

«إي - بلس 91»

في الربع الأخير من العام 2020، أعلنت مجموعة إينوك ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» البدء بتوفير وقود «إي - بلس 91» في محطات الخدمة التابعة لهما لتوسعا بذلك محفظتهما المتنوعة من منتجات الوقود، التي تتضمن الوقود عالي الجودة مثل البنزين الخصوصي «95» والممتاز «98» في فئة البنزين المخصصة للمركبات.

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