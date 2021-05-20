غرفة دبي تستعرض الجوانب الرئيسة للوكالات التجارية

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أخيراً بالتعاون مع «بي دبليو سي للضرائب والخدمات القانونية - الشرق الأوسط» و«ذا أوث - مجلة قانون الشرق الأوسط للشركات» ندوة إلكترونية حول «الجوانب الرئيسة للوكالات التجارية في دولة الإمارات»، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 231 مشاركاً.

وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في الغرفة إلى أهمية الوكالات التجارية في دعم الاقتصاد، مضيفة أن الندوة الإلكترونية عرّفت ممثلي القطاع الخاص بقانون الوكالات التجارية وتطبيقاته وبنوده وفوائده، وعززت وعيهم بالقوانين والتشريعات المنظمة لممارسة الأعمال.

وقال دارين هاريس، شريك «بي دبليو سي للضرائب والخدمات القانونية - الشرق الأوسط» الذي أدار الندوة: إنه الوقت الملائم للعديد من الشركات قبل انطلاق معرض إكسبو دبي، ومع تعافي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط من تأثيرات «كوفيد 19»، ودخولها مراحل نمو جديدة. هناك الكثير من الفرص التي يمكن الاستفادة منها من خلال الوكالات التجارية.

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