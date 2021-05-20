«فينتك هايف»يواصل تمكين شركات التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

يواصل برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي؛ أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مساهمته الرائدة على صعيد تمهيد الطريق أمام مستقبل القطاع المالي عبر إطلاق صيغة افتراضية جديدة لدورة هذا العام من «برنامج مسرّعات أعمال التكنولوجيا المالية» الذي حققت دوراته السابقة نجاحاً منقطع النظير.

وتنطلق دورة هذا العام من البرنامج بهيكلية هجينة تفتح باب المشاركة أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم، الراغبة دخول أسواق الشرق الأوسط والاستفادة من المكانة الرائدة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي.

ومن خلال الجمع بين قائمة غير مسبوقة من شركات الخدمات المالية الرائدة في المنطقة مثل البنوك وشركات الاستثمار والتأمين، سيوفر «برنامج مسرّعات أعمال التكنولوجيا المالية 2021» منصة مخصصة مثلى للتواصل بين شركات التكنولوجيا المالية المشاركة والشركاء في القطاع، وبالتالي تمكينها من العمل بمرونة لإطلاق فرص النمو الجديدة.

وتشتمل قائمة المزايا التي يوفرها البرنامج على مجموعة من ورش العمل والتسويق والحضور الإعلامي وفرص التواصل والشراكات وإمكانية الاستفادة من بيئة الاختبار التي يوفرها مركز دبي المالي العالميعبر «برنامج رخصة اختبار الابتكار». وسيحظى المشاركون بفرصة استعراض أعمالهم أمام أبرز الأطراف المعنية والمستثمرين مثل «صندوق التكنولوجيا المالية» التابع للمركز المالي والبالغة قيمته 100 مليون دولار.

يأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي شهدته دورة العام 2020، وسجّل المركز فيها ضعف عدد الشركات في منظومة التكنولوجيا المالية والابتكار ليصل عددها إلى 303 شركات.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: نهدف من خلال بحثنا عن أفضل الشركات الناشئة على مستوى العالم، والتي تنسجم أيضاً مع أولويات واحتياجات شركائنا في القطاع، إلى توسيع تأثير برنامج المسرّع ودوره الناجح في تمهيد الطريق أمام مستقبل القطاع المالي.

ويأتي نموذج الدفعتين ليتيح لنا مواكبة الاهتمام المتزايد الذي نشهده من قبل الشركات الناشئة حول العالم، والتي تحرص على الاستفادة من منظومة مركز دبي المالي العالمي التي تركز على مجال التكنولوجيا المالية .

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