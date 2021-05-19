تعاون بين سوق أبوظبي العالمي و«مصدر» لإطلاق صناديق استثمارية عقارية مستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

شكل التعاون بين سوق أبوظبي العالمي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بيئة خصبة لتأسيس «صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر» أول صندوق على مستوى الإمارات متخصص فقط في الاستثمار بأصول عقارية مستدامة.. ويعد صندوقاً استثمارياً مؤهلاً يوفر للمستثمرين فرصة قيمة للاستثمار في محفظة فريدة تضم أصولاً عقارية مستدامة مستقرة ومدرة للدخل في مدينة مصدر ودولة الإمارات.

ويعد سوق أبوظبي العالمي الأول في المنطقة الذي يطرح منظومة خاصة لصناديق الاستثمار العقاري تلبي احتياجات مديري الصناديق الساعين لهيكلة صناديق عقارية متاحة فقط عبر الطرح الخاص للمستثمرين المهنيين، كون قوانين السوق تتيح تطبيق مثل هذه الهياكل.

وتقدم صناديق الاستثمار العقاري فرصاً مميزة للمستثمرين لتحقيق الدخل من القطاع العقاري عبر مزايا استثمار مبالغ قابلة للإدارة، والتمتع بإمكانية تسييل تفوق المتاحة من خلال الاستثمار العقاري المباشر. وتساهم أيضاً في دعم نمو القطاع العقاري عبر جذب رؤوس الأموال بما في ذلك رأس المال الأجنبي، نحو قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر أدوات جديدة وفعالة تتيح للمؤسسات فرصاً استثمارية في القطاع العقاري.

ويضم صندوق «مصدر» الاستثماري العقاري حالياً 4 عقارات تجارية ضمن مدينة مصدر، وينخفض استهلاك جميع هذه العقارات من المياه والكهرباء بنسبة 40% تقريباً مقارنةً بالمباني الأخرى في أبوظبي، وقد حصلت جميعها على تصنيف 3 لآلئ أو أعلى وفق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة بأبوظبي، كما نال واحد من هذه المباني شهادة «لييد» البلاتينية.

ومن شأن صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر المساهمة في استقطاب المزيد من الأصول العقارية المستدامة إلى السوق، وذلك من خلال توفير تمويل مؤسسي لدعم خطط التوسع المستقبلية في مدينة مصدر وما تتضمنه من تطوير عقارات مستدامة جديدة. كما يمثل الصندوق خطوة مهمة على طريق تنفيذ إعلان أبوظبي للتمويل المستدام الذي وقعت عليه 25 جهة حكومية ومؤسسة رائدة في 2019 من ضمنها شركة «مصدر» وسوق أبوظبي العالمي، والذي يهدف إلى تأسيس قطاع مالي حيوي ومستدام لدعم جهود الإمارات للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكد محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، أهمية تعاون الشركة مع سوق أبوظبي العالمي لاستحداث مجالات جديدة ضمن قطاعات الاستدامة والتمويل المستدام والاستثمارات والمحافظ الخضراء وهو التعاون الذي أثمر تأسيس صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر المستدام الذي يعد أول صندوق من نوعه على مستوى المنطقة يتخصص في الاستثمار في أصول عقارية مستدامة ويوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في محفظة تضم أصولاً عقارية مستدامة مستقرة ومدرة للدخل في مدينة مصدر ودولة الإمارات، خصوصاً في ضوء تنامي اهتمام الجهات الاستثمارية بالمشاركة في «الاستثمارات المسؤولة» ودخول قطاع المباني الخضراء.

وقال الرمحي إن «مصدر» حققت خلال مسيرتها الممتدة على مدى خمسة عشر عاماً إنجازات مهمة ونوعية لم تقتصر فقط على مشاريع الطاقة المتجددة ونشر التقنيات النظيفة بل شملت أيضاً تشييد العديد من المجمعات والمباني الخضراء منخفضة الكربون.. ونحن ملتزمون بمواصلة مساعينا في هذا المجال والمساهمة في الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، في تصريحات لـ«وام» إن شراكتنا وتعاوننا المستمر مع مصدر من شأنه تعزيز أجندة الاستدامة وتوسيع آفاق الاستثمار المستدام في الدولة والمنطقة، والمساهمة في دعم نجاح أول صندوق استثمار عقاري أخضر في الإمارات. ويسعى السوق من موقعه كمركز مالي دولي بشكل دؤوب إلى توفير كل أشكال الدعم لأجندة التمويل المستدام بالمنطقة ويلتزم بالتعاون وتطوير الحلول والمبادرات المبتكرة التي من شأنها إحداث أثر إيجابي.

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