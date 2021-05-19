‏Hub71 تضم 16 شركة تكنولوجيا ناشئة جديدة من 11 دولة

المصدر: ‏أبوظبي - وام

كشفت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن الدفعة الأولى من الشركات التي تنضم إليها في عام 2021، حيث اختارت 16 شركة تكنولوجيا ناشئة من 11 دولة تعمل في 7 قطاعات، وذلك من بين 150 شركة تقدمت بطلب الانضمام إلى مجتمعها المتنامي.

ويعكس عدد طلبات الانضمام نسبة نجاح بلغت 11 %، ودفعت Hub71 إلى اختيار شركات ناشئة لأول مرة من الهند والمملكة العربية السعودية وتركيا وموريشيوس وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى أول شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء بعد مهمة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ والاختيار الأخير لأول رائدة فضاء إماراتية.

وحرصاً على تمكين الشركات الناشئة الأعلى نمواً في العالم من الوصول إلى المنطقة من عاصمة الإمارات العربية المتحدة، اختارت Hub71 الشركات التي حصلت على تمويل فاق الـ274 مليون درهم من مؤسسات مشهورة عالمياً مثل غولدمان ساكس ومركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أبرز المستثمرين على المستوى الدولي مثل Y Combinator وDraper Associates وStartup 500 وPlug and Play وTechstars.

وتضمّ المجموعة شركات ناشئة تسعى إلى تطوير تكنولوجيات رائدة مثل أول مجموعة من الأقمار الاصطناعية القائمة على البلوك تشين في العالم وأول منصة توريد تعتمد على الذكاء الاصطناعي / التعلّم الآلي في العالم لمعدات المواقع والخدمات والأغذية والمشروبات المخصصة للفعاليات.

وبعد الإنجاز الذي حققته Hub71 بجذب أكثر من 100 شركة ناشئة في أقل من عامين، تلقت طلبات انضمام من مؤسسي شركات من 34 دولة معظمهم مقيم في دولة الإمارات (38%) والولايات المتحدة (10%) والمملكة المتحدة (7%).

وتنشط هذه الشركات في مجموعة واسعة من قطاعات التكنولوجيا أبرزها التكنولوجيا المالية (24%)، وتليها البرمجيات (21%)، والتجارة الإلكترونية (17%) والذكاء الاصطناعي (11%)، وتعدّ جميعها من القطاعات عالية النمو التي تؤدي دوراً بارزاً في مسيرة التحول الاقتصادي والرقمي لإمارة أبوظبي.

وقال إبراهيم عجمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة Hub71 ورئيس المشاريع والنمو في شركة مبادلة للاستثمار: «تعكس المجموعة الأولى من الشركات لعام 2021 تركيزنا الواضح على استقطاب الشركات الناشئة الواعدة من حول العالم وضمّها إلى مجتمعنا الديناميكي.

فمع نجاح الشركات الناشئة في مجموعتنا في جمع تمويل بقيمة 75 مليون دولار، تكون Hub71 وأبوظبي قد رسّختا مستوى عالياً من المصداقية في المنطقة. ونستعد مع تطور مجتمعنا لإطلاق مجموعة جديدة من الحوافز.

وتضم Hub71 حالياً أكثر من 15 شركة رأس مال محلية وإقليمية ودولية بأصول قيد الإدارة تفوق قيمتها الـ1,72 مليار دولار.

ويلي اختيار مجموعة الشركات الناشئة إطلاق شركة الاستثمار البريطانية Hambro Perks في فبراير 2021 لصندوق «أوريكس» بقيمة 50 مليون دولار والذي يتخذ من Hub71 مقراً له، هذا إضافة إلى عدد من برامج تطوير الشراكات الناشئة الجديدة التي أطلقتها Hub71 في الفصل الأول 2021 لزيادة فرص السوق المتاحة في أبوظبي لرواد الأعمال من حول العالم بهدف تطوير إثباتات مفاهيم وتسويق المنتجات وزيادة رأس المال من خلال العمل الوثيق مع شركاء Hub71 الاستراتيجيين من الشركات والحكومات في برنامج تحديات الشركاء السنوي «المتميزين».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز