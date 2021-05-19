مصرف أبوظبي الإسلامي يعزز خدماته في العراق

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تعزيز خدماته في العراق من خلال تدشين منصّة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات «ADIB Direct» في دولة العراق بهدف تلبية احتياجات قطاع الأعمال المحلي.

وتُعد «ADIB Direct»، المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الشركات، منصة خدمات مصرفية رقمية مبتكرة توفر للعملاء من الشركات محفظة من الحلول المصرفية عبر واجهة مبسطة وموحّدة، بما فيها إدارة النقد وتوقعات التدفقات النقدية وخدمات تحويل العملات الأجنبية.

وقال عبد الله الشحّي، رئيس قطاع الأعمال الدولية في مصرف أبوظبي الإسلامي: يضطلع المصرف بدور محوري في دعم الاقتصاد المحلي بدولة العراق، من خلال تزويد قطاع الأعمال والشركات بمحفظة من الحلول والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتها وتدعمها في تحقيق الازدهار، وإحراز أهدافها المالية.

وتتيح منصّة ADIB Direct للشركات إدارة شؤونها وعملياتها بكفاءة عالية، بما في ذلك المدفوعات النقدية والسيولة والتمويل التجاري وسلسلة التوريد وخدمات تحويل العملات الأجنبية، بما يمكّنها من التركيز على تعزيز أعمالها والمضي بها قدماً نحو آفاق أوسع من النمو والتطوّر.

وساهمت المنصّة منذ تدشينها عام 2019 في الإمارات، في أتمتة مجموعة متنوعة من الخدمات المؤسسية، بما أتاح لقطاع الشركات الارتقاء بمستوى كفاءاته في تحقيق وفورات كبيرة على صعيد التكلفة والوقت. وحالياً، يتم إنجاز أكثر من 90% من الخدمات المصرفية للشركات المقدمة من مصرف أبوظبي الإسلامي عبر هذه المنصّة الرقمية.

ويعد أبوظبي الإسلامي أول مصرف إماراتي يدخل السوق العقاري، حيث يقدم لعملائه من الشركات محفظة كاملة من المنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويتمتع المصرف الذي يمتلك شبكة فروع تشمل بغداد وأربيل والبصرة، بخبرات واسعة وكفاءة عالية في دعم الكيانات الحكومية والقطاع العام وغيرها من المؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص المتنوعة، عبر مجالات التجارة والمقاولات والنفط والطاقة والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات الأخرى.

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