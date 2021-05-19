بنك رأس الخيمة يفتتح مركز «راك إليت» في الخليج التجاري

المصدر: دبي- البيان

افتتح بنك رأس الخيمة الوطني مؤخراً مركز «راك إليت» الجديد، الذي يشغل موقعاً استراتيجياً في قلب الخليج التجاري بدبي، ويوفر موقع مركز «راك إليت» الجديد لعملاء «إليت» وإدارة الثروات في البنك سهولة الوصول الفوري إلى مجموعة واسعة من الحلول المالية، بالإضافة إلى مدير علاقات مخصّص.

ومن خلال خدماته المصرفية الشاملة، التقليدية والإسلامية المتوافقة مع الشريعة، يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني أحد أسرع مزودي إدارة الثروات نمواً في جميع أنحاء دولة الإمارات. كما يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات العملاء المحددة، ويعمل مديرو العلاقات عن كثب مع العملاء لإعداد خطة شخصية مبنية على أهدافهم المالية.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: يقدم مركز «راك إليت» الجديد لعملائنا في إدارة الثروات نهجاً مخصصاً وشاملاً، يركز على الحلول المالية الرئيسية مثل التخطيط المتكامل للثروات، إدارة الاستثمار العالمي والتقارير الموحدة، بالإضافة إلى الحصول على الكثير من الامتيازات لأسلوب حياة راقٍ.

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير الخدمات المصرفية الأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: تتمثل استراتيجية البنك في تقديم مزيج من المواقع الملائمة وحلول الخدمات المصرفية الرقمية المحسّنة لتجربة مصرفية سلسة وشاملة، وهذا يضمن أن البنك يلبي احتياجات العملاء عبر المواقع والقنوات الأساسية. ويتماشى افتتاح مركز «راك إليت» مع خطة البنك لإعادة هيكلة شبكته، ولاستكشاف وتطوير علاقاته مع المؤسسات الرئيسية، والأفراد في الإمارات.

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