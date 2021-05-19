«مجموعة جميرا» تعيد افتتاح «كارلتون تاور جميرا» في لندن أول يونيو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مجموعة جميرا»، الشركة العالمية في إدارة الفنادق الفاخرة، عن إعادة افتتاح فندقها الأوروبي «كارلتون تاور جميرا» الذي يقع في قلب منطقة نايتسبريدج الأنيقة في العاصمة البريطانية لندن في 1 يونيو 2021.

وخضع الفندق لأوسع عملية تجديد وتحديث في تاريخه، استمرت لمدة 18 شهراً وزادت كلفتها عن 100 مليون جنيه إسترليني.

وشهدت كل زاوية من زوايا المبنى المؤلف من 17 طابقاً لعملية إعادة تصميم شاملة تضمنت إنشاء بهو ومكتب استقبال جديدين وتقليص عدد الغرف والأجنحة الفندقية الجديدة إلى 186 بدلاً من 216 بهدف توفير مساحات إقامة أكبر وأكثر رحابة، إلى جانب نادٍ صحي جديد ومنتجع صحي يضم أكبر مسبح بإنارة طبيعية في لندن، ومطعماً جديداً ومقهى وردهة في الصالة، وقاعة للحفلات وغرفاً للاجتماعات.

وقال آرون كوب، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال أوروبا، والمدير العام لـ «كارلتون تاور جميرا»: «يسعدنا أن نعاود استقبال ضيوفنا الأكارم بعد هذا الاستثمار الضخم وعملية التجديد الشاملة التي خضع لها الفندق ليتضمن الآن غرفاً وأجنحة جديدة ومطعماً ومجموعة متنوعة من خيارات المأكولات والمشروبات، إضافة إلى منتجع صحي وبهو جديد عند المدخل.

ويأتي افتتاح هذا المعلم العالمي على الرغم من الجائحة التي فرضت الكثير من الصعوبات والتحديات على القطاع والعالم ككل، ونحن على ثقة بأن فندق «كارلتون تاور جميرا» سيجسد منارة للأمل خلال هذه الأوقات العصيبة على الجميع، ووجهة يرغب الضيوف بزيارتها مراراً وتكراراً باعتباره ركناً أساسياً من أركان المجتمع اللندني واسماً رائداً على مستوى العالم في مجال الضيافة الفاخرة».

وبموقعه المتميز الذي يطل على شارع سلون الشهير وأبرز معالم لندن الرئيسية، يمثل فندق «كارلتون تاور جميرا» وجهة كلاسيكية أنيقة تتسم بأعلى درجات الرقي وتختزن تاريخاً غنياً وحافلاً بالمحطات البارزة.

ويحافظ الفندق على سمعته الشهيرة على مستوى العالم بتقديم خدمة راقية والاهتمام بأدق التفاصيل، ويأتي إطلاقه مجدداً بحلة تلبي تطلعات واحتياجات جيل جديد من الضيوف المتميزين.

وكان الفندق الذي ينتمي لفئة الخمس نجوم قد افتتح أبوابه للمرة الأولى عام 1961 كأول برج فندقي في لندن وأطول مبنى يزين أفق العاصمة البريطانية آنذاك، حيث كان رمزاً حقيقياً للسحر والروعة المطلقة ومكاناً يوفر ضيوفه هالة من التألق والشهرة، ووجهة إقامة مفضلة لأبرز النجوم العالميين وملتقى لنخبة شخصيات حي تشيلسي المرموق.

وتولى استوديو التصميمات الداخلية والمعمارية المرموق «1508 لندن» مهمة وضع التصاميم الجديدة للفندق الذي صممه هنري ايند، وهو مصمم فندق «هوتيل بلازا» في نيويورك أيضاً.

وتم استيحاء التصميم من الإرث المذهل للفندق وموقعه المميز لتوفير صورة كلاسيكية حداثية بتصميمات داخلية راقية تناسب كل زمان وإحساس غامر بالفخامة المطلقة.

ومن باب التقدير لطراز الفندق الأصلي الذي يعتنق الحداثة البسيطة، قام استوديو «1508 لندن» بابتكار مزيج انتقائي من الطرازات المعمارية المستوحاة من المباني والمنازل التقليدية المحيطة بالفندق، وإضافة حواف منحنية ناعمة ولمسات من الألوان الزاهية والأشكال المستوحاة من الطبيعة في مختلف أنحاء التصميم.

وينعكس الموقع المميز للفندق والمطل على حدائق «كادوجان» الخاصة المصممة عام 1804 بشكل واضح في جميع زوايا الفندق، ليذكر الضيوف بإمكانية الوصول الحصري إلى تلك المساحات الخضراء الوارفة وملاعب التنس التي عادةً ما تفتح أبوابها فقط أمام الضيوف.

الغرف والأجنحة الفندقية

شملت جميع غرف الضيوف البالغ عددها 186 غرفة لعملية تجديد وفقاً لأرقى المعايير، وتم تصميمها لتمنح الضيوف إحساساً بالسكينة والهدوء مع التركيز على الضوء والمساحة.

وتشكل الأجنحة حوالي 50% من إجمالي عدد وحدات الإقامة الفندقية في «كارلتون تاور»، ما يعكس بوضوح تفضيل رواد الفندق للمساحات الأكبر وفترات الإقامة الأطول على مدى تاريخه الطويل.

وتضم 87 من الغرف والأجنحة شرفات تتيح للضيوف الاستمتاع بالمناظر الخلابة لمدينة لندن، وتجمع أماكن الإقامة بين القيم الجمالية المعاصرة والتصاميم البسيطة، حيث تشتمل على ألواح جدارية مركبة ومفروشات بأشكال وتصاميم مريحة وألوان دافئة مستوحاة من التدرجات اللونية للتراث البريطاني من الأزرق الداكن ودرجات اللون الأخضر وصولاً إلى الأحمر الماروني، إضافة إلى حمامات مكسية بالرخام من الأرض حتى السقف ومزودة بمستلزمات النظافة من العلامة الأسترالية المرموقة «جرون ألكيمست».

ويعد الجناح الملكي من أبرز الإضافات الجديدة، ويوفر تجربة إقامة حصرية من ثلاث غرف نوم ويقدم لزواره خيار حجز الطابق بأكمله ضماناً لأعلى درجات الأمن والخصوصية.

الوصول إلى الفندق والمساحات العامة

تأكيداً على مكانة الفندق كمبنى عصري بارز في لندن عند افتتاحه، تم تكليف ديم النحاتة الإنجليزية إليزابيث فرينك (1930-1993) بصنع منحوتة خارجية ضخمة خصيصاً لهذه المناسبة، وكانت حينها في بداية مسيرتها الفنية في عام 1961 وتعد اليوم واحدة من أهم فناني إنجلترا في عصرها.

وتعتبر هذه المنحوتة التي تم الإبقاء عليها وترميمها أحد أبرز معالم المدخل الرئيسي الواصل لغاية الأبواب الزجاجية الدوارة بتصميمها الجديد.

وعبر هذه الأبواب، يحاكي البهو الرئيسي تصميم قاعة بريطانية كلاسيكية ضخمة بفضل الارتفاع المزدوج للسقف، بينما تضم الثريا المعلقة مجسماً تجريدياً لزهرة أقحوان مستوحاة من تاريخ حدائق «كادوجان» الطويل كمساحة شهيرة للنباتات.

وبعد عبور البهو، يمكن للضيوف الوصول إلى ردهة «شينوازيري» للاستمتاع بتجربة المخبوزات الطازجة طوال اليوم وسط أجواء ساحرة، بالإضافة إلى المجموعة الواسعة من الأطباق العالمية المفضلة وقائمة المشروبات الشاملة، تستعيد هذه الردهة مكانتها البارزة في المشهد الاجتماعي الراقي في منطقة نايتسبريدج.

مطعم آل ماري

المطعم الرئيسي للفندق، ويوفر تجربة تناول طعام راقية تزخر بأشهى النكهات الفاخرة والمبسطة التي يوفرها المطبخ الإيطالي، ويتيح المطعم تجربة فريدة من نوعها للذواقة، ليصطحب ضيوفه في رحلة تنقلهم عبر إيطاليا، ويضم مطبخاً مفتوحاً وغرف طعام خاصة ومساحة للاستمتاع بتناول الأطباق الشهية في الهواء الطلق.

ويشغل الطاهي الإيطالي ماركو كالينزو منصب الشيف التنفيذي لدى الفندق وكبير الطهاة في مطعم «آل ماري»، والذي انضم إلى طاقم الفندق قادماً من مطعم «زوما»، حيث شغل منصب الشيف التنفيذي. وقبل ذلك، عمل ماركو في فنادق «فور سيزونز» حول العالم وكذلك في فندق «لانسبورو» في لندن.

النادي والمنتجع الصحي «ذا بيك»

يمتد النادي والمنتجع الصحي «ذا بيك» الشهير على مساحة 3 طوابق كاملة، وخضع بدوره لعملية إعادة تصميم شاملة تضمنت تشييد غرف معالجة جديدة ضمن «تاليس» في الطابق الثاني وإعادة إحياء منطقة المسبح الذي يعد أكبر مسبح فندقي بإنارة طبيعية في لندن، ويتكامل تصميمه الداخلي مع الإطلالات الرائعة التي يوفرها سقفه الزجاجي مزدوج الارتفاع، إلى جانب كبائن الاسترخاء المتواجدة على جانبيه.

ويتعاون المنتجع الصحي مع اثنتين من علامات الجمال الرائدة لتوفير علاجات ومنتجات فاخرة وشاملة، حيث تتوفر منتجات «بيولوجيك روشيرش» الباريسية الشهيرة بمقاربتها الطبية والشخصية للعناية بالبشرة باستخدام مكونات نشطة ونقية، إلى جانب منتجات شركة «أروماثيرابي أسوشيتس» البريطانية المتخصصة في خلطات الزيوت العطرية العلاجية.

وعلاوةً على ذلك، يوفر النادي والمنتجع الصحي «ذا بيك» مجموعة من الاستوديوهات وصالة رياضية مجهزة بمعدات «تكنوجيم» المرموقة في الطابق التاسع، والتي تطل على مقهى «ذا بيك» المفعم بالضوء بإطلالاته البانورامية الخلابة على مختلف أرجاء العاصمة.

وبفضل تصميمه وميزاته الجديدة والعضوية المحدودة، يتوقع للنادي والمنتجع الصحي «ذا بيك» أن يستعيد مكانته المرموقة في طليعة وجهات الصحة والعافية اللندنية الفاخرة.

الاعتبارات المتعلقة بجائحة «كوفيد19»

عملاً بالإرشادات الحكومية المتعلقة بالاستجابة لجائحة «كوفيد19»، سيوفر فندق «كارلتون تاور جميرا» مستويات الخدمة الراقية التي يشتهر بها ضمن جانب واحد من بهو الاستقبال، وسيتم أيضاً استخدام كاميرات التصوير الحراري لتقليص الخدمة والازدحام في البهو.

وتشتمل جميع الغرف على نوافذ قابلة للفتح تسمح بالتهوية الطبيعية، كما أن جميع الأماكن والمساحات العامة في الفندق تلتزم بالتوجيهات التي تشمل استخدام موظفي المطاعم والفنادق لمعدات الوقاية الشخصية.

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