«ديجيتال تورباين» تكمل استحواذها على «آدكولوني»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ديجيتال تورباين إنك» أنها أكملت استحواذها على آدكولوني القابضة إيه إس المعروفة باسم «آدكولوني» AdColony، وهي منصّة إعلانية على الهاتف المحمول تخدم مصالح المعلنين والناشرين، وتصل إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم عالمي شهرياً.

ويأتي الاستحواذ ضمن استراتيجية «ديجيتال تورباين» الهادفة إلى توفير حلول وسائط وإعلان شاملة لمشغليها وشركائها في تصنيع المعدات الأصلية، مع إثراء تجربة المحمول للمستخدمين، وذلك من خلال تقديم محتوى ذي صلة. حيث تعتبر تقنيات الفيديو وتنسيقات الوسائط الغنية المملوكة لشركة «آدكولوني» الأفضل في فئتها، من حيث توفيرها أعلى معدّلات العرض الإعلاني المعتمدة من جهات خارجية رائدة في الصناعة للعلامات التجارية العالمية المعروفة، مثل «كوكا كولا»، و«أمازون»، و«بي إم دبليو».

وقال بيل ستون، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجيتال تورباين»: نؤمن أن هذه الصفقة الاستراتيجية، جنباً إلى جنب مع الاستحواذ الذي تمّ مسبقاً على شركتي «أبريشييت» و«فايبر»، ستعمل على تسريع نموّنا المتكامل. ومع إضافة «آدكولوني» إلى محفظتنا، سنوسّع انتشارنا، ونعزز الإمكانات الهادفة إلى إفادة المعلنين والناشرين عبر الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم.

وكانت «آدكولوني» حقّقت تحوّلاً لافتاً على مدار السنوات الثلاث الماضية توّج بنموّ سنوي بنسبة 15٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019 مع هوامش أرباح قوية قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين. وأعلنت شركة «ديجيتال تورباين» عن النتائج المالية غير المدقّقة لشركة «آدكولوني» للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، حيث تقدّر إيرادات «آدكولوني» للربع الأول بحوالي 58.3 مليون دولار، وهو ما يمثّل نموّاً بنسبة 37٪ مقارنة بإيرادات الربع الأول 2020.

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