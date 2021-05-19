دبي للسياحة شريك لمنتدى قادة الضيافة ومعرض الفنادق 31 مايو

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولو معرض الفنادق في دبي، الفعالية التجارية الأبرز والأعرق في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مشاركة دبي للسياحة كشريك داعم لفعاليات منتدى قادة الضيافة، والذي ينطلق مجدداً بنسخة حية ومباشرة من 31 مايو حتى 2 يونيو 2021.

وتأتي مشاركة دائرة السياحة والتسويق التجاري انطلاقاً من نهج القيادة الحكيمة في دبي والاستجابة الفعّالة لتحديات الأزمة الصحية، حيث عملت بشكل مباشر مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لإرساء ركائز تعيد نشاط الحركة السياحية وزخم السنوات السابقة.

ويشارك عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدبي للسياحة، في المنتدى من خلال الانضمام إلى أعضاء لجنة القيادة وإلقاء كلمة رئيسية أمام الحضور.

ويفخر معرض الفنادق في دبي أن يعلن أيضاً عن تلقي دعم جمعية مديري أصول الضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تشكل منصة حاضنة لروّاد قطاع الضيافة في المنطقة.

تخفيف قيود السفر

وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدبي للسياحة: «أصبحت دبي من أوائل المدن التي تعيد إطلاق الأنشطة السياحية والفعاليات التجارية بفضل سياسة القيادة الحكيمة في التصدي للأزمة الصحية العالمية. وارتكزنا على هذا النهج من خلال المسارعة بإطلاق برنامج تطعيم فعّال ورائد عالمياً.

وإضافة إلى الدور الجوهري الذي لعبته اتفاقيات التعاون مع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص فيما يخص تعزيز انتعاش حركة السياحة، حرصنا على التعاون المباشر مع قطاع الضيافة لضمان استيفاء أعلى مستويات الصحة والسلامة للضيوف والموظفين مع توفير تجارب لا تنسى لجميع الزوّار. وبالتزامن مع تخفيف قيود السفر الخارجي في عدد متزايد من الأسواق الموردة للسياح، سيشكل معرض الفنادق في دبي منصة لمشاركة المعارف وأفضل الممارسات بهدف ترسيخ دور قطاع الضيافة المتمحور حول المساهمة في الارتقاء بجهود دبي الرامية إلى تلبية حصة كبيرة من الطلب العالمي على تجارب السفر».

تستند دبي للسياحة على رؤية تهدف إلى جعل دبي وجهة سياحية رائدة ومركز تجاري مرموق على مستوى العالم، وقد ازدادت أهمية هذه المهمة بالتزامن مع التحديات التي فرضها كوفيد-19.

وأثمرت الجهود المبذولة عن نتائج ناجحة، إذ أظهرت بيانات شركة سميث ترافل ريسيرتش أن معدلات الإشغال في فنادق دبي بلغت 71% تقريباً في نهاية عام 2020، وهي أعلى نسبة منذ فبراير 2020، في إشارةٍ إلى العودة إلى مستويات فترة ما قبل كوفيد-19.

وبدأت بوادر الانتعاش في وقت مبكر مع يونيو 2020، حيث سجلت معدلات الإشغال الفندقي أعلى مستوياتها بواقع 80%.

يتوقع خبراء القطاع أن تكون الإمارات واحدةً من أسرع الأسواق السياحية العالمية تعافياً من الأزمة الصحية، ويعود ذلك إلى الضوابط واللوائح التنظيمية الصارمة والمسارعة بإطلاق حملات التطعيم. وسيسهم حدث إكسبو 2020 دبي المرتقب بمضاعفة مؤشرات التعافي، مدعوماً بالجهود المتزايدة لحملات التطعيم العالمية والرفع التدريجي لقيود إجراءات السفر العالمي.

منصة مذهلة

ومن جهته، قال رينيه بيل، رئيس جمعية مديري أصول الضيافة: «يشكل معرض الفنادق في دبي منصة مذهلة ذات أهمية بالغة للقطاع لإعادة علاقات التواصل بعد فترة طويلة من العزلة والعمل عن بعد. ويقوم قطاع السياحة العالمي على مفهوم التفاعل البشري والتجارب الشخصية الغنية، ولذا كنا جميعاً نتطلع إلى الفرصة التي تجمعنا مع نظرائنا في القطاع على أرض الواقع. يسعدني أن يحظى رواد القطاع في المنطقة بفرصة المشاركة في هذه الفعالية المهمة التي تتيح إمكانية تبادل المعارف وإعادة إحياء قيم الدعم والتعاون والرؤى المشتركة. ونحن نفخر، في جمعية مديري أصول الضيافة، بالمساهمة في تشجيع ودعم النمو المستمر لإدارة الأصول المحترفة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والالتزام بالعمل المباشر مع القطاعات العامة والخاصة في إطار تحسين المعايير المهنية وتطبيق أفضل الممارسات وإجراءات المساءلة العالمية في مجال إدارة أصول الضيافة والعقارات».

في حين، أضاف جاسميت باكشي، مدير فعاليات المجموعة في معرض الفنادق في دبي: «سيجمع معرض الفنادق في دبي أكثر من 100 علامة محلية وعالمية ضمن فعاليات مباشرة تعرض أفضل المنتجات والتقنيات المهمة لدفع عجلة النمو في القطاع. وستشكل الفعالية منصةً مهمةً لتبادل المعارف وإعادة علاقات التواصل. نتطلع إلى استقبال أكثر من 100 متحدث رئيسي في منتدى قادة الضيافة ومؤتمر الجهات المعنية بقطاع المأكولات والمشروبات ومؤتمر ومعرض هايتك دبي ومؤتمر THEME السنوي واجتماع مجموعة موظفي خدمة الغرف الاحترافي، ويسعدنا أن يكون معرض الفنادق في دبي بين أولى فعاليات قطاع الضيافة المباشرة التي تقام خلال مرحلة كوفيد-19».

ويستقطب معرض الفنادق في دبي موردي المنتجات والمعدات التقنية والخدمات التي تلبي احتياجات قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عرض أحدث المعدات والتجهيزات الخاصة بالديكورات الداخلية والإضاءة والتصميم والتكنولوجيا والأمن وتجهيزات المطبخ وغسيل الملابس وغيرها.

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