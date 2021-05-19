حمدان بن محمد: الوظيفة التقليدية لم تعد الخيار الأمثل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الوظيفة التقليدية لم تعد الخيار الأمثل في عصر أصبحت فرص النجاح فيه من نصيب المبدع والمبتكر.

وأطلق سمو ه اليوم منصة "دبي نكست" الأولى من نوعها لاستقطاب التمويل الجماعي لدعم الأفكار والمشاريع المبدعة وتحفيز الشباب الإماراتي ومن مختلف الجنسيات على بدء أعمالهم الخاصة في دبي.

وقال سموه عبر تويتر: أطلقنا اليوم منصة "دبي نكست" الأولى من نوعها لاستقطاب التمويل الجماعي لدعم الأفكار والمشاريع المبدعة وتحفيز الشباب الإماراتي ومن مختلف الجنسيات على بدء أعمالهم الخاصة في دبي.

وتابع سموه: الوظيفة التقليدية لم تعد الخيار الأمثل في عصر أصبحت فرص النجاح فيه من نصيب المبدع والمبتكر.

وأضاف سموه :قصص نجاح كبيرة حققها رواد أعمال انطلقوا بمشاريعهم من دبي ووصلوا بها إلى العالمية.. والتجارة نشاط مرتبط بثقافة الإمارات وتراثها وإمكانية النمو فيها لا محدودة مع مكانة دبي كمحور لحركة التجارة العالمية.. هدفنا أن نرى أجيالاً جديدة من التجّار الإماراتيين الناجحين.

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