سمانا للتطوير العقاري في دبي تقبل التعامل بعملة دوج كوين المشفرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري أنها بدأت قبول التعامل بعملة دوج كوين المشفرة كإحدى خيارات الدفع لمشروعها السكني في قرية جميرا الدائرية بدبي. وزاد الإقبال في الآونة الأخيرة على عملة دوج كوين في سوق العملات الرقمية العالمية والتي تقدر قيمتها حالياً بقيمة 2.51 تريليون من كبار رجال الأعمال في العالم.

وبالنسبة لإجراء المدفوعات من خلال عملة دوج كوين، ستستخدم الشركة منصة بينانس لتداول العملات المشفرة أو مقرها في جزر كايمان، وهي منصة تداول العملات المشفرة في العالم، وتجري معاملات يبلغ عددها 1.4 مليون معاملة في الثانية.

تتماشى خطوة سمانا للتطوير العقاري الحائزة على جائزة الابتكار والاستدامة مع استراتيجيتها المتمثلة في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية مع سمانا والانفتاح وتحفيز دخول المستثمرين الدوليين الجدد إلى دبي. ويعد استخدام العملة المشفرة في المعاملات العقارية أحدث مبادرة لجذب المستثمرين الدوليين إلى قطاع العقارات في دبي.

حازت شركة سمانا للتطوير العقاري على تصنيف كأفضل مطور عقاري بالبيع على الخارطة في منطقة أرجان. وقد أشرفت بروبرتي مونيتور على عملية التصنيف والتنظيم، وهي إحدى الشركات البارزة في مجال تجميع البيانات العقارية.

ولتشجيع المشترين، عرضت شركة سمانا للتطوير العقاري خصماً بنسبة 5٪ للمستثمرين الذين سيستخدمون عملة دوج كوين في مشروع سمانا المقبل الذي سيُجرى إطلاقه في يونيو أو يوليو.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: غيرت التكنولوجيا الرقمية والتحول السريع في العمل جراء «كوفيد 19» العالم أجمع، وتساعد مبادرتنا المبتكرة في سوق العقارات بدبي على دفع عجلة النمو وخلق قيمة أفضل للمستثمرين.

وتشمل الشركات الدولية التي تستخدم عملة دوج كوين حالياً شركة دالاس مافيريكس الخاصة بالرابطة الوطنية لكرة السلة والكائن مقرها في الولايات المتحدة، وشركة طيران البلطيق في لاتفيا، وشركة ايزي دي ان اس الكندية، وشركة المنتجعات الفاخرة الأمريكية كيسلر كوليكشن، والعديد من الشركات الأخرى. وتمتلك شركة سمانا للتطوير العقاري 3 مشاريع قيد التنفيذ، وهي سمانا جولف أفينيو وسمانا هيلز وسمانا جرينز، مع وجود خطط لإطلاق ثلاثة مشاريع جديدة في 2021.

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