كاسبرسكي: 54% من المستخدمين بالإمارات يرون أن المحتالين أكثر نشاطاً خلال الجائحة

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر استطلاع حديث أجرته كاسبرسكي أن 62% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات واجهوا في العام 2020 محتالين حاولوا سرقة أموالهم وتفاصيل بطاقاتهم المصرفية وبياناتهم الخاصة بالدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وواجه أكثر من ربع المستطلعة آراؤهم في الدراسة محتالين بأنفسهم، في حين قال 21% إن أشخاصاً مقربين منهم واجهوا محتالين عبر الإنترنت فيما ذكر 9% إنهم أنفسهم ومقربين منهم واجهوا مثل هؤلاء المحتالين.

ووفقاً للدراسة، زادت المحاولات الإجرامية للمحتالين في العام 2020؛ إذ رأى أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم (54%) أن المحتالين استهدفوهم أو استهدفوا مقربين منهم بشكل متكرر خلال جائحة كورونا ومدة الإغلاق. ولجأ المحتالون إلى طرق مختلفة في محاولاتهم للوصول إلى الضحايا، من بينها تقديم عروض خاصة على مواد الحماية الشخصية المعروضة للبيع، مثلاً، وذلك بنسبة 12% من المحاولات، وعرض سلع يُزعم أنها تشخّص وتعالج الإصابة بفيروس كورونا، كأدوية وفحوص مزعومة وغيرها (13%). كما عرض بعض المجرمين إصدار تصاريح للخروج في أوقات الإغلاق (9%) أو طلبوا دفع غرامات مزعومة لعدم الامتثال بالقواعد المتعلقة بمكافحة انتشار الفيروس (16%).

وقال ماهر يموت الباحث الأمني الأول لدى كاسبرسكي إن المحتالين غالباً ما يغيرون أساليب عملهم وفقاً للظروف السائدة، وقد حاول بعض المحتالين أثناء الجائحة استغلال قلق الناس في كسب المال عبر استغلال زيادة الطلب الحاصلة على سلع معينة، بينما ركز آخرون على رغبة الأفراد في التمتع بحرية الخروج والحركة، وبغض النظر عن نوع الحيل التي يلجأ إليها المحتالون، فإنه يجب على المستخدمين الالتزام بقواعد الأمن الرقمي الأساسية حفاظاً على سلامتهم. والطريقة الأكثر شيوعاً للحماية من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بين المستطلعة آراؤهم تجاهل الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني الواردة من غرباء والداعية إلى النقر على روابط مشبوهة (84%)، في حين استخدم 28% حلول حماية خاصة، كبرمجيات مكافحة الفيروسات.

وتوصي كاسبرسكي باتباع قواعد أساسية للأمن عبر الإنترنت منها:

• لا تضغط على الروابط المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات التراسل.

• إذا كنت قد اكتشفت عرضاً ترويجياً معيناً وترغب في الاستفادة منه، عليك التحقق من وجوده في الموقع الرسمي للشركة أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

• ثبّت حلاً أمنياً موثوقاً به يشتمل على قواعد بيانات محدثة لمواقع التصيد والاحتيال والبريد غير المرغوب به.

• استخدم عناوين بريد إلكتروني مختلفة للتسجيل في الخدمات المختلفة.

• امتنع مطلقاً عن مشاركة أية جهات خارجية معلوماتك السرية، مثل رمز التعريف لمرة واحدة الوارد المرسل لك عبر رسالة نصية قصيرة، أو الإشعارات.

• تذكر أنه إذا بدا عرض ما على الإنترنت مغرياً لدرجة يصعب تصديقها، فمن المرجح أن يكون مزيفاً.

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