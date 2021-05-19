«مورغان ستانلي»: الطلب على عقارات دبي يفوق التوقعات

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

أفاد بنك «مورغان ستانلي» أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده سوق العقارات السكنية في دبي اليوم مستمر لسنوات ولن يتوقف في أي وقت قريب، مشيراً إلى طلب قوي يفوق التوقعات ونمو العرض إلى الذروة وتباطؤ المشاريع الجديدة.

وقال البنك، نقلاً عن دراسة أجرتها شركة فاليو سترات الاستشارية، إن قيم العقارات السكنية زادت 1.2 بالمئة على أساس شهري في أبريل، وهو أعلى معدل نمو شهري للمؤشر في سبع سنوات. وقال مورغان ستانلي: «الطلب على العقارات السكنية ارتفع أسرع من المتوقع، وسط موجة إصلاحات حكومية على مدى الاثنى عشر شهراً الأخيرة، وأسعار رهن عقاري مغرية، وتحول في أنماط الطلب بسبب «كوفيد 19»».

وتم تسجيل تداول رقم قياسي في العقارات التي لا تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، بلغ 84 عقاراً في مارس وفقاً إلى بيانات شركة «بروبرتي مونيتور للاستشارات العقارية».

ويعد شراء العقارات من أسرع الطرق للحصول على إقامة في دبي، التي خففت المزيد من القيود المرتبطة بفيروس كورونا. وقد سجلت شركة إعمار العقارية وهي أكبر مطور عقاري مدرج في سوق الأسهم، قفزة نسبتها 65% في مبيعات الفلل في الربع الأول من العام الماضي.

ووفقاً لـ«مورغان ستانلي»، جاء ارتفاع الطلب وسط موجة من الإصلاحات الحكومية على مدى الـ12 شهراً الماضية، ومعدلات جذابة للرهن العقاري وتحول في أنماط الطلب بسبب «كوفيد 19».

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