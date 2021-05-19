مفاوضات إماراتية بريطانية لفتح السفر ٢٨ مايو

المصدر: دبي ـ فاتن صبح

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات، أن الإمارات تجري مفاوضات مع المملكة المتحدة لفتح السفر بين البلدين ورفع اسم الإمارات من قائمة الدول الحمراء التي يحظر السفر منها إلى بريطانيا بسبب جائحة «كورونا» في 28 مايو، موعد مراجعة بريطانيا خطواتها التالية بشأن اللائحة.

وأشار سموه لمحطة «سي إن بي سي» الأمريكية إلى موقع الإمارات بين الدول الثلاث الأولى في العالم من حيث عدد اللقاحات ضد فيروس «كورونا» (12 مليون لقاح)، موضحاً أن ارتفاع عدد الذين تم تطعيمهم في الإمارات ينبغي أن يدفع بريطانيا إلى إعادة التفكير وإزالة اسم الإمارات عن القائمة الحمراء.

وعن عودة السفر الدولي، قال سموه إن الأمور بدأت تشهد بعض الانتعاش في أوروبا وأمريكا. وأعرب عن ثقته أنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستشهد خطوط الطيران ازدحاماً، وهو ما أكده أيضاً في مقابلة منفصلة مع قناة «العربية»، معرباً عن تفاؤله تجاه أداء قطاع السفر هذا العام في الإمارات، خصوصاً مع ارتفاع أعداد المسافرين الحاصلين على اللقاح بالإضافة إلى رفع القيود على السفر في العديد من البلدان، لافتاً إلى وجود بوادر مبشرة من بعض الدول التي أصبح من الممكن فتح السفر إليها مع عودة حرية التنقل بشكل أبسط وأسلس مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار أيضاً إلى أن نشاط قطاع الطيران يشكل حالياً ما نسبته 35 % فقط مما كان عليه قبل جائحة كورونا.

وفي الإطار نفسه، أكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، لوكالة «بلومبيرغ» أمس، أن الإمارات تشكل ممراً أكثر أماناً إلى المملكة المتحدة من كثير من البلدان الموضوعة على لائحتها الخضراء، معرباً عن أمله أن تتمكن من الانتقال على أقل تقدير إلى اللون البرتقالي على اللائحة، موضحاً تقديم مؤسسة مطارات دبي عرضاً للتعاون مع المملكة المتحدة في إيجاد وسائل تجعل مطار دبي الدولي البوابة الأكثر أماناً إلى المملكة المتحدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز