664.5 ملياراً ناتج الإمارات في 6 أشهر

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

كشفت إحصائيات حديثة عن وصول الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية إلى 664 ملياراً و532 مليون درهم في نهاية النصف الأول 2020، ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني في مواجهة جائحة «كورونا» وقدرته على امتصاص الصدمات بالمقارنة بنظرائه في المنطقة.

وأوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي توزع بواقع 362 ملياراً و806 ملايين درهم في الربع الأول 2020، ونحو 301 مليار و726 مليون درهم في الربع الثاني من العام نفسه. وذكر المركز أن القطاع غير النفطي استحوذ على 82 % أو ما يعادل 543 ملياراً و657 مليون درهم من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية في النصف الأول 2020 ما يدلل على تنوع الاقتصاد الوطني.

وتوزع الإجمالي غير النفطي بواقع 425.1 ملياراً لقطاع المشروعات غير المالية عدا النفط، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 68.7 ملياراً، والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري بقيمة 49.9 مليار درهم. بينما بلغت قيمة مساهمة الصناعات الاستخراجية وتشمل النفط الخام والغاز الطبيعي ما قيمته 120.9 ملياراً بما يعادل 18% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وصول الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الثابتة إلى 720 مليار درهم و919 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الماضي، منها 368.5 ملياراً للربع الأول و352.4 ملياراً للربع الثاني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز