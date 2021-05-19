دبي وأبوظبي ضمن 10 مدن الأكثر الاستدامة

المصدر: (إعداد - فاتن صبح)

وضع موقع «يوسويتش» البريطاني، إمارتي دبي وأبوظبي على لائحة مدن العالم الأكثر استدامة. جاء ذلك في دراسة أجراها الموقع في محاولة لمعاينة المدن الأكثر استدامة حول العالم.

وحللت الدراسة المدن بناءً على عدة عوامل «خضراء» كالطاقة والنقل والبنى التحتية، والمقدرة على الاقتناء، والتلوث ونوعية الهواء وانبعاثات ثاني أكسيد لكربون والنسبة المئوية للمساحات الخضراء المتوفرة. وتوصلت بناءً عليه إلى مؤشر حددت بموجبه المدن الـ 30 الأولى عالمياً. وكان لأبوظبي ودبي حصة على لائحة مدن العالم الأكثر استدامة، حيث حلت دبي في المركز الرابع، فيما جاءت أبوظبي في المركز التاسع.

ولفت موقع «فوغ» الذي نشر الدراسة إلى أن مدينة كانبيرا الأسترالية حلت في المرتبة الأولى، تلتها مدينة مدريد الإسبانية في المركز الثاني، ومدينة بريسباين الأسترالية في المركز الثالث ودبي بالمركز الرابع، وكوبنهاجن في المركز الخامس، وفرانكفورت وهمبورغ الألمانيتين في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي، أما براغ التشيكية فجاء ترتيبها ثامناً، وأبوظبي في المركز التاسع ومدينة زيورخ في المركز العاشر.

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