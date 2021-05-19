إنجازات الإمارات في التحول الرقمي أمام القمة العالمية لمجتمع المعلومات

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بمشاركة الإمارات بصفتها الراعي البلاتيني للحدث، من خلال وفد تترأسه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وتهدف مشاركة الدولة في هذا المحفل العالمي الكبير الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى تسليط الضوء على ما حققته الإمارات في مجال التحول الرقمي، والتقدم الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي كلمته في افتتاح القمة قال المهندس ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات: يسعدني أن أكون معكم، عبر الإنترنت، ممثلاً لبلادي الإمارات التي كانت على الدوام داعماً قوياً للمنتدى، ولكل الفعاليات الدولية ذات الصلة، انطلاقاً من إيمان قيادتنا الرشيدة بالأهداف الإنسانية المشتركة التي تجمعنا نحو مجتمعات أكثر رخاء، تستفيد من مخرجات التقنيات الرقمية، وتحولها إلى مولّدات للتنمية المستدامة.

وأضاف: تواصل الإمارات عودتها الميمونة للحياة الطبيعية مستفيدة من كونها واحدة من أكثر البلدان فعالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الجائحة. وأنتهز هذه الفرصة لكي أدعوكم لحضور الحدث الأبرز التي تشهده الإمارات في أكتوبر بدبي، وهو معرض إكسبو العالمي.

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