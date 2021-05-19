«الاتحاد بارك» الاسم الجديد لأضخم مرفق ترفيهي خارجي في المنطقة

المصدر: أبوظبي- البيان

أصبح مرفق جزيرة ياس الخارجي المتخصص، والذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط، يحمل اسم «الاتحاد بارك» في إطار شراكة أكبر تم الإعلان عنها بين الاتحاد للطيران، وشركة فلاش للترفيه. وتضاف التسمية الجديدة للمرفق الترفيهي إلى قائمة رعايات الاتحاد المتنامية للمرافق الترفيهية، وتأتي في أعقاب «الاتحاد أرينا» التي انضمت للقائمة في وقت سابق من العام.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «الاتحاد بارك» برهان آخر على التزامنا إزاء ترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية بصفتها محطة ترفيه عالمية المستوى، كما أنها تتماشى مع رعاياتنا القائمة لكل من «الاتحاد أرينا» و«سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

ونتطلع قدمًا لمشاركة فلاش للترفيه الإعلان عن جدول فعاليات ومناسبات مدهش، مع مراعاة التوجيهات الحكومية للسلامة في ظل جائحة كوفيد-19».

نجوم عالميون

وتُعدّ الاتحاد بارك، التي حملت سابقًا اسم «ميدان دو»، أضخم مرفق خارجي في الشرق الأوسط، وتعود ملكيته إلى شركة فلاش للترفيه.

وقال جون ليكرش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: استضاف المرفق بصفته الأضخم في المنطقة، إذ يتسّع إلى 40.000 متفرّج، أكثر من 1.5 مليون شخص منذ عام 2009، ورحّب بعدد من كبار النجوم العالميين في إطار فعالياته المختلفة مثل مهرجان «يا سلام للحفلات الموسيقية ما بعد السباق» الذي يقام على امتداد أيام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

وساهم التنوّع والحجم الكبير للمرفق في جعله محطة لكبار النجوم مثل «كولدبلاي» و«بيونسيه» و«ذا كيلرز»، فضلاً عن كونه حاضنة للمناسبات والحفلات العائلية الكبرى في قلب جزيرة ياس. ونعمل في فلاش للترفيه على ضمان العودة الآمنة للفعاليات الحيّة ونتطلع للترحيب بالزوار والضيوف قريبًا في «الاتحاد بارك».

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