ساكسو بنك: تكثيف اللقاحات يعزز جهود الإمارات لتنويع الاقتصاد

المصدر: (دبي- البيان)

أشاد ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك، البنك المتخصّص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، بالجهود الاستثنائية التي تبذلها أبوظبي والإمارات بصفة عامة لمواجهة أزمة كوفيد-19، ودورها في تعزيز الالتزام ببناء اقتصادٍ غير معتمد على إيرادات النفط.

وشدد جاكوبسن على أهمية القرار الذي اتخذته الإمارات مؤخراً ببدء إنتاج لقاح حياة-فاكس، وهو أول لقاح لكوفيد-19 محلي الصنع في المنطقة. وقال: «تنتهج الإمارات خطة طموحة ستساهم في تعزيز التحول المُلحّ إلى الاقتصاد غير المعتمد على إيرادات النفط، وتحقيق المزيد من النمو المستدام وطويل الأمد».

وأضاف: نثق بقدرة الإمارات على تحقيق الإنجازات في هذه المجالات، إذ تُمثل مساهمات الدولة في إنتاج اللقاحات وإدارة سلسلة التوريد المرتبطة بها استثمارات كبرى، وتمهد لبناء اقتصاد مستقبلي غير معتمد على إيرادات النفط. كما شهدت دبي تشكيل تحالف لوجستي جديد يهدف إلى تسريع توزيع لقاحات كوفيد-19 بكفاءة أكبر حول العالم، دعماً لمهمة منظمة الصحة العالمية في توفير ملياري جرعة لقاح خلال 2021.

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