دبي تستضيف منتدى قادة المطارات العالمية 24 مايو

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي منتدى قادة المطارات العالمية في دورته الثامنة في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 24 ولغاية 26 مايو، وذلك بعد أن كان قد انعقد بصيغة رقمية في العام 2020 بسبب جائحة كورونا.

وسيشهد هذا التجمع الذي تنتظره صناعة الطيران ويتم تنظيمه على هامش أعمال الدورة العشرين لمعرض المطارات الذي يعتبر أضخم معرض بيني للأعمال على صعيد المطارات في العالم، قيام أكثر من 50 متحدثاً بمخاطبة المشاركين سواء بالحضور الشخصي أو الافتراضي.

وسيتحدث بشكل افتراضي سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، واللواء خليفة السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية التي تم تأسيسها في العام 2016 بهدف تزويد دبي بأعلى مستويات الأمن والسلامة.

وسيشكل المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أضخم تجمع هجين للاعبين في صناعة المطارات بعد التأثير الواسع الذي تسببت به الجائحة على صناعة الطيران بأكملها.

وقال دانيال قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض المنظمة لمعرض المطارات، إن المنتدى سيساعد المطارات وباقي اللاعبين في الصناعة على استيعاب مفاهيم تعزيز السلامة وتوسيع الكفاءة وتحسين الربحية والإعداد لها.

وسيشارك مجلس المطارات العالمي الذي يعتبر الاتحاد التجاري لمطارات العالم والذي يشغل أعضاؤه 1933 مطاراً في 183 دولة، في المعرض. ومن ضمن المتحدثين الذين سيركزون على التحديات والتقنيات المستقبلية على صعيد مراقبة الحركة الجوية، إسماعيل البلوشي المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العام للطيران المدني.

وإلى جانب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية ومجلس المطارات العالمي، هناك قائمة كبيرة من أبرز الخبراء الأمنيين الذين سيتحدثون في مؤتمر أمن المطارات.

فعاليات

يتم تنظيم المنتدى على هامش معرض المطارات الذي يقام على مساحة 12,000 متر مربع مع توقع مشاركين من أكثر من 90 دولة رغم بقاء القيود العالمية على السفر، فيما تتضمن باقي الفعاليات منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات، علاوة على مؤتمرات جديدة تركز على تجربة المسافرين في المطارات وعلى التحول الرقمي للمطارات.

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