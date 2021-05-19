751 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 751 مليون درهم إذ شهدت الدائرة تسجيل 200 مبايعة بقيمة 514.76 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 162.74 مليون درهم و170 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 352.01 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة معيصم الأول أهمَ مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت مرسى دبي المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 6 ملايين.

وسجلت الرهون 202.52 مليون درهم منها 7 رهون أراضٍ بقيمة 17.78 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 184.73 مليون درهم، وأهمها في منطقة البرشاء جنوب الأولى بقيمة 85 مليون درهم ورهن في منطقة اليلايس 2 بقيمة 13 مليوناً. وتم تسجيل 3 هبات بقيمة 34.68 مليون درهم وأهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 17 مليون درهم وأخرى في جميرا الأولى بقيمة 17 مليوناً.

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