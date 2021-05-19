عبدالعزيز بن حميد يطّلع على أنشطة عجمان السياحية في «سوق السفر»

المصدر: دبي- البيان

اطّلع الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، على أبرز الأنشطة السياحية التي تقدمها الإمارة والمقومات الثقافية والسياحية التي تمتلكها، وما تقدمه لزوارها من تجارب فريدة تعزز مكانتها وجهة سياحية على الخارطة العالمية، خلال زيارته أمس لجناح الدائرة في معرض سوق السفر العربي 2021 بدبي.

واستمع إلى دور الدائرة في تسليط الضوء على المقومات الثقافية والسياحية للإمارة عبر المبادرات والأنظمة التي تساهم في تعزيز القطاع السياحي فيها، وآخرها (التصنيف الذاتي)، النظام الرقمي الذي يتيح للفنادق والغرف الفندقية تصنيف وحداتهم ذاتياً وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة التي وضعتها الدائرة.

خطط وبرامج

شملت المرحلة الأولى من إطلاق النظام، الفنادق والغرف الفندقية مع تقديم خطط وبرامج لإضافة قطاعات أخرى في المستقبل، حيث يعمل وفقاً لنظام المسؤولية الاجتماعية للشركات ودمج معايير البيئة والاستدامة ووسائل التعريف، وقياس ودمج كافة آراء العملاء، ويقدم تفاصيل دقيقة عن حالة كل مشروع سياحي من ناحية الصيانة والنظافة، والتصميم، حيث يعد النظام منصة مبنية على تقارير وبيانات دقيقة توفّر تشخيصاً حقيقياً لأداء المشروع حسب فئة تصنيفه، سواء كان منفرداً أو بشكل عام في عجمان.

مكانة تنافسية

أكد الشيخ عبدالعزيز النعيمي أن عجمان عززت مكانتها التنافسية على خارطة السياحة الترفيهية عبر العديد من الوجهات السياحية والترفيهية الفاخرة التي تقدمها للزوار والمقيمين وبخيارات واسعة من التجارب التي تجمع بين تراث الإمارات الأصيل وتنوعها البيئي وسحر طبيعتها لتكون بذلك ملاذاً مثالياً لعشاق التجارب الترفيهية، كما باتت تشكل نموذجاً بارزاً لتوظيف التراث الثقافي كمنصة يمكن من خلالها دفع عجلة قطاع السياحة العصرية، وبلا شك أن إطلاق مشاريع سياحية جديدة بالإضافة إلى تطوير المتاحف، سيعمل على تعزيز موقع عجمان على خارطة السياحة كوجهة سياحية رائدة يقصدها الجميع من داخل الإمارات وخارجها، ويؤكد مكانتها الثقافية والسياحية والاستثمارية، ويبرز مدى اهتمامها بالثقافة والفن.

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