جمعة بن مكتوم جمعة آل مكتوم رئيساً لمجلس إدارة «إنسيجنيا»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إنسيجنيا»، المجموعة العالمية المتخصصة في إدارة الشؤون المالية وأنماط الحياة الفاخرة، مؤخراً تعيين الشيخ جمعة بن مكتوم جمعة آل مكتوم رئيساً لمجلس إدارة المجموعة، حيث سيقوم بالإشراف على كل القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالمجموعة، إلى جانب توجيه مجلس الإدارة، وتقديم الدعم اللازم إلى كل المديرين المعنيين.

وقال الشيخ جمعة بن مكتوم جمعة آل مكتوم، إن الهدف هو تحويل «إنسيجنيا» إلى مجموعة رائدة إقليمياً في إدارة الشؤون المالية، وأنماط الحياة الفاخرة للأفراد ذوي الدخل المرتفع ليس فقط في الإمارات، بل في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن توسيع الحصة السوقية للمجموعة، واستقطاب المزيد من العملاء، وتوسيع قاعدة البيانات التنظيمية، واكتساب ثقة العملاء في المنطقة، يعتبر من الجهود والأهداف الرئيسية خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

وأضاف: نتطلع في مجموعة «إنسيجنيا»، إلى الاهتمام بالعملاء دون تمييز، وتقديم كل أشكال الدعم والرعاية لكل عضو من الأعضاء، وجعل المستحيل حقيقة، سواء عبر خدمات إدارة نمط الحياة، أو إدارة القوة الشرائية العالية، أو الحريات المالية العالمية، أو أي خدمات أخرى. وستقدم «إنسيجنيا» أفضل الحلول للمعيشة الفاخرة.

وتماشياً مع الإعلان، أصدرت «إنسيجنيا» مجموعة بطاقات المجوهرات، والتي تعد من المنتجات الرئيسية في محفظة الشركة، وصممت بطاقات الدفع المتميزة يدويًا من قبل مصممين سويسريين، مستهدفة الأفراد الذين يتطلعون إلى أرقى المنتجات الشخصية. ويمكن للراغبين في الحصول على البطاقة مقابلة المصمم لإصدار بطاقة حسب الطلب لتناسب كل الشخصيات والأذواق.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد حاملو البطاقات من معدل نجاح «إنسيجنيا» في القطاع بنسبة 98% على طلبات أعضاء البطاقة وتخصيص مساعد شخصي متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأطلقت المجموعة أيضاً البطاقة الملكية، إحدى الإصدارات الرئيسية وواحدة من أولى بطاقات الدفع فائقة الجودة في العالم. وتعتبر البطاقة رمزاً للمكانة حيث صممت خصيصاً لتلبية متطلبات نمط الحياة الفاخر والمادي لعملاء «إنسيجنيا».

وتتميز البطاقة الملكية بخدمة العملاء المثالية في معرفة متطلبات الأفراد، من خلال المساعد الشخصي لحاملي البطاقة، وتساعد هذه الخدمة في تحديد جدول مواعيد الاجتماعات، وتنسيق برنامج الرحلات حسب طلب العملاء، وتأمين حجوزات الطاولات في اللحظة الأخيرة، وتوفير هدايا لأعياد ميلاد الأفراد، فالمساعد الشخصي يتوقع احتياجات العميل ويقدمها وفقاً لذلك.

وتوفر «إنسيجنيا» حلولاً للشركات بما في ذلك «سي من إنسيجنيا»، وهي أول بطاقة من نوعها من حيث التميز، وتقدم البطاقة تجربة سلسة في إدارة السفر، وتأمين قوة إنفاق كبيرة، وتحكم في الزمن الفعلي، ما يسهل في إدارة نفقات الشركات.

وتسمح «سي من إنسيجنيا» للشركات بفتح حسابات بطاقات بعملات مختلفة تحت حساب رئيس واحد، بهدف تعزيز سهولة إدارة النفقات، وتجنب رسوم أسعار الصرف.

وتطمح «إنسيجنيا»، إلى توسيع خططها في الشرق الأوسط، وتعمل المجموعة على التعاون مع عدد من العلامات التجارية الفاخرة ومزودي الخدمات، من ضمنها عدد من المشاريع ذات البطاقة البيضاء، والعلامات التجارية المشتركة.

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