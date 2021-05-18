شراكة بين «جروبتيك» و«فودكس» لتعزيز أداء المطاعم والمطابخ السحابية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة جروبتيك Grubtech، منصة توفير البرمجيات كخدمة متكاملة للمطابخ السحابية والمطاعم عقد شراكة استراتيجية مع «فودكس»، الشركة الناشئة والمتخصصة في تقديم حلول متكاملة لنقاط البيع وإدارة المطاعم.

وينضوي تحت بنود هذه الشراكة دمج قاعدة عملاء «فودكس» التي تضم أكثر من 7000 مطعم بسلاسة مع مجموعة متنوعة من تطبيقات ومنصات التوصيل مثل «طلبات»، «جاهز»، و«كريم»، مما يمكّن عملاء جروبتيك من الوصول إلى أحدث نقاط البيع المتوفرة للمطاعم.

كما يمكّن هذا الدمج المطاعم من إدارة قوائم الطعام الخاصة بها بصورة مركزية عبر جميع القنوات، وتلقي الطلبات تلقائيًا من تطبيقات ومنصات الطعام مباشرةً عبر «فودكس»، مما يضمن توفر مصدر واحد للمطاعم لتلقي الطلبات التي يتم إجراؤها أونلاين أو التي يطلبها العملاء شخصيًا من المطعم.

وقال محمد الفايد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جروبتيك»: شهدت عمليات طلب الطعام عبر الأونلاين تسارعًا غير مسبوق خلال العام الماضي، وسيستمر ذلك في النمو في الأشهر والسنوات المقبلة، مما يمثّل جملة من التحديات الجديدة للمطاعم، على رأسها تنفيذ هذه الطلبات بكفاءة عبر قنوات متعددة، وزيادة الكفاءة التشغيلية مع تقليل الوقت من لحظة الطلب إلى توصيله للعميل.

وبصفتنا شركة ناشئة تستند على نظام البرمجيات كخدمة، فإن دمج منصات وتطبيقات توصيل الطعام عبر الأونلاين يعني أن تتواجد المطاعم بسهولة أينما كان عملاؤها.

ووفقًا لأحدث تقارير شركة ستاتستا، من المتوقع أن تصل الإيرادات العالمية في قطاع توصيل الطعام عبر الأونلاين إلى 151.5 مليار دولار في 2021. كما كشف تقرير حديث صادر عن Paytronix Systems Inc.

بعنوان «توصيل الطلبات للحصول على المكافآت» أن 92٪ من العملاء الذين تم تلقيحهم يخططون لمواصلة الطلب عبر الأونلاين حتى بعد انتهاء جائحة كوفيد-19.

تم التأكيد على ذلك من خلال استطلاع أجرته شركة ديلويت، والذي وجد أن 40٪ من العملاء يفضلون الطلب أونلاين. بالإضافة إلى ذلك، وجد الاستطلاع أن معدل زيارة العملاء لمطاعم الخدمة السريعة يرتفع بمعدل 6٪ وأن الإنفاق في كل زيارة يتحسن بنسبة 26٪ عندما يتم استخدام التكنولوجيا لتقديم الطلبات.

وقال عمر كنيو، رئيس العلامة التجارية، «فودكس»: تأتي شراكتنا مع جروبتيك كخطوة لدمج خدمتانا بصورة تضع حدًا لأي مشقة وتلغي إمكانية الوقوع بخطأ في عمليات التوصيل من أولها إلى آخرها، وذلك بوضع تطبيقات ومنصات توصيل الطعام على تطبيق كاشير مباشرة. ويوفر التطبيق الذي أطلقته «فودكس» لموظفي المطاعم تجربة سلسة وسهلة لتنفيذ الطلبات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز