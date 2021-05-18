«طلبات الإمارات» تكسر حاجز المليون درهم من تبرعات العملاء عبر التطبيق

المصدر: دبي- البيان

كرَّسَت شركة «طلبات»؛ منصة توصيل الطعام والتجارة السريعة، خلال شهر رمضان المبارك، تطبيقها لاحتضان المبادرات، التي تسعى لمد يد العون للمجتمعات المحلية.

وتعاونت الشركة مع عدد من المؤسسات الخيرية المحليّة والعالمية داخل الإمارات، لتوفير الفرصة لإظهار روح التآزر التكافل بين أبناء المجتمع، وذلك عبر التبرع للمبادرات الخيرية بسهولة وأمان من داخل التطبيق.

وخلال شهر رمضان المبارك، استطاعت المنصة يداً بيد مع عملائها أن تفي بوعدها بأن تكون #دايماً_عندك لمساعدة المحتاجين، واستطاعت تيسير التبرع بـ 379,695 ألف وجبة في شهر رمضان وكسر حاجز المليون درهم من تبرعات العملاء على تطبيق «طلبات».

وأسهمت الشراكة الإقليمية الناجحة مع برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة في توفير منفذ تبرع إلكتروني متاح طوال العام على منصة «طلبات»، وذلك لتوفير المساعدات الغذائية للمجتمعات المتضررة والمُعوِزّة في الشرق الأوسط مثل المجتمعات في اليمن وسوريا.

وخلال رمضان، تبرّع العملاء مباشرة لصالح برنامج الغذاء العالمي، حيث تمكّنت «طلبات» في نهاية الشهر من تيسير التبرع بـ199,669 وجبة، كما أسهم العملاء في التبرع لبرنامج الأغذية عبر مبادرة #دايماً_عندك التي وعدت من خلال الشركة أن تتبرع بوجبة مقابل كل طلب، خلال وقت الإفطار يوم الأحد من كل أسبوع خلال الشهر الكريم، وكانت حصيلة الوجبات التي تبرّعت بها الشركة83,174 وجبة.

وفي النسخة الثانية من حملة «أبطال رمضان»، تعاونت «طلبات» مع هيئة الثقافة والفنون في دبي والهلال الأحمر الإماراتي، وبنك الإمارات للطعام لإطلاق الحملة قبل بداية رمضان.

وتمكّنت من تيسير التبرع بـ76,652 وجبة والتفوق على إنجاز النسخة الأولى في العام الماضي، والذي جمع 50 ألف وجبة فقط. هذه المبادرة عمِلَت على دعوة أبناء المجتمع للمساهمة والتكاتف لشراء وجبات الإفطار والسّلال الرمضانية عبر تطبيق «طلبات»، حيث يتم توصيلها للمحتاجين بأمان.

وخلال رمضان، استبدل العملاء 12 مليوناً و763 ألف نقطة من برنامج مكافآت «طلبات»، ما يساوي قرابة 31,908 دراهم تم التبرع بها لشراء 20,200 وجبة لصالح مشروع الوجبات المدرسية، الذي تديره مؤسسة «دبي العطاء»، التي تهدف لتوفير الوجبات المدرسية للأطفال في الشرق الأوسط، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خلال دعم الأطفال اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لهم.

وأُطلِق برنامج مكافآت «طلبات» في ديسمبر من العام الماضي، ليُمكّن للعملاء استبدال نقاطهم على التطبيق والتبرّع لصالح الأعمال والمبادرات الخيرية طوال العام.

وتم إهداء إكراميات إلى السائقين بقُرابَة 127,800 درهم في جميع أنحاء الإمارات خلال رمضان، ومن الجدير بالذكر أن 100% من الإكراميات تذهب مباشرة للسائقين من دون اقتطاع أي مبالغ منها.

وقال جيريمي دوتي؛ نائب المدير العام لمِنصَّة «طلبات الإمارات»: «هذا العام، سخّرنا تقنياتنا الحديثة لتسهيل عملية التبرعات للأهداف النبيلة، وذلك من خلال توفير العديد من المبادرات لعملائنا، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المختلفة».

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