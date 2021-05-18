تخارج ناجح لـ«جلف كابيتال» و«إن بي كيه كابيتال بارتنرز» من استثمارهما في «كلاسيك فاشن أباريل إندستريز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «جلف كابيتال» و«إن بي كيه كابيتال بارتنرز» إتمام تخارج ناجح من استثماراتهما في شركة «كلاسيك فاشن أباريل إندستريز» الأردنية («كلاسيك فاشن»)، حيث كانت الشركتان منحتا «كلاسيك فاشن» تسهيلات رأس المال المخصص للتوسع. وتم تمويل التخارج بدعم من بنك عالمي قدم تسهيلات جديدة إلى الشركة لإعادة تمويل الديون وتعزيز نموها.

وكانت «جلف كابيتال» و«إن بي كيه كابيتال بارتنرز» قامتا عند بدء الاستثمار في أبريل 2018 بالتشارك مع سانال كومار، مؤسس «كلاسيك فاشن» بهدف تقديم رأس مال إلى الشركة لدعم توسيع عمليات الإنتاج وخطط إعادة التمويل، وشهدت الشركة خلال فترة الاستثمار نمواً ملحوظاً في عائداتها، حيث قفزت العائدات من 450 مليون دولار في 2017 لتصل إلى 600 مليون دولار في 2020.

وتأسست «كلاسيك فاشن» في 2003 وحققت منذ انطلاقتها نمواً كبيراً لتصبح من أهم اللاعبين الصناعيين في العالم، حيث تتمتع بعلاقات متينة مع عمالقة التجزئة العالميين مثل «وول مارت» و«أندر أرمور» و«أديداس» و«أميركان إيجل» و«جيه سي بيني» و«هينس» و«جاب».

وتبلغ حصة الشركة من إجمالي صادرات الملابس في الأردن نحو 30%، الأمر الذي يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني للبلاد، كما تضم حالياً 30.000 موظف وتعد أكبر جهة توظيف خاصة في الأردن.

وقال ياسر مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ«إن بي كيه كابيتال بارتنرز»: تعتبر «كلاسيك فاشن» واحدة من قصص النجاح العديدة التي شهدناها، حيث قمنا خلالها بدعم الشركة برأس مال مرن أتاح لها تحقيق خططها الطموحة للنمو.

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «يجسد استثمارنا في «كلاسيك فاشن» قدرتنا على توفير رأس مال مرن ومخصص للتوسع بهدف دعم نمو شركة رائدة في سوق الشرق الأوسط، إذ تم تخطيط الاستثمار بطريقة تعود بالنفع على جميع الأطراف ما أسهم في نمو أعمال «كلاسيك فاشن»، كما حقق مستثمرونا في الوقت ذاته عوائد كبيرة تم توزيعها عليهم خلال فترة قصيرة».

وهذا التخارج الناجح لـ «جلف كابيتال» هو الثالث من نوعه خلال 2021. وتتمتع «جلف كابيتال» بسجل مميز من الاستثمارات في أسواق النمو، حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 36 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.5 مليار دولار من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية.

كما يعد التخارج التاسع لصناديق الائتمان الخاص التابعة لشركة «إن بي كيه كابيتال بارتنرز» التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، كما نجحت الشركة في دعم استثمارات بقيمة تجاوزت 1.2 مليار دولار، ولديها سجل حافل يضم 18 تخارجاً مربحاً من 36 استثماراً، والذي يعتبر الأعلى في عدد التخارجات الناجحة لشركة استثمارات بديلة في المنطقة خلال العقد الماضي.

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