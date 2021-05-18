إصدار جديد لـ «زوهو اكسبنس» لمساعدة الشركات المتوسطة بالإمارات على تسريع التعافي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «زوهو كوربوريشن»، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا، عن إصدار جديد من برنامج إعداد تقارير النفقات «زوهو اكسبنس»، والذي يضمن إمكانات متقدمة لمساعدة الشركات المتوسطة في الإمارات التي تسعى لتسريع التعافي من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على تحقيق الكفاءة في عملية إدارة السفر والنفقات.

ومن خلال الإصدار الجديد ستتمكن الشركات من تبسيط إدارة وتتبع النفقات العالمية للشركات التي تتعلق بالسفر من خلال نافذة موحدة.

أصبح العمل عن بُعد واقعاً جديداً في ظل استمرار تعليق حركة السفر التجاري بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب إيجاد نظم وأدوات لتحسين التعاون عن بُعد وضمان الامتثال لجميع اللوائح، فضلاً عن تحسين تكاليف الشركات لحين عودة الربحية.

ويأتي الإصدار الجديد من «زوهو اكسبنس» مزوداً بخاصية الاستعراض الكامل لجميع النفقات التي تتكبدها الشركة في مختلف مقراتها وفروعها.

كما يضم البرنامج في إصداره الجديد خاصية الدردشة التي تتيح للفرق التواصل في الوقت الفعلي أثناء عملية إدارة السفر والنفقات، ويمكن «زوهو اكسبنس» أيضاً الشركات من سهولة تطبيق التحديثات لسياسات السفر المتبعة والنفقات الخاصة بها بشكل سريع من خلال مهام سير العمل القابلة للتخصيص، والذي يضمن استيفاء الاشتراطات اللازمة في حال خضوعها للمراجعة أو التدقيق.

وقال كيفن بيرمينتر، مدير أبحاث تطبيقات المؤسسات في شركة البيانات الدولية «آي دي سي»: مع استمرار الشركات في مواجهة تبعات الوباء، هناك حاجة متزايدة إلى أداة مركزية تسهل الاطلاع على إجمالي النفقات للأعمال وتبسيط إدارة السفر وتعزيز وسهولة الحصول على الموافقات اللازمة ومنع الاحتيال وضمان الامتثال، وتتوفر هذه الإمكانات في الإصدار الجديد، حيث تساعد الشركات على فرض سياساتها الخاصة بعملية السفر والنفقات وفقاً لمتطلبات مختلف الدول.

وخاصيات مثل إدارة السفر المتكاملة وإعداد الميزانية وقابلية التوسيع منخفضة التعليمات البرمجية ومراجعة النفقات التي يطرحها التحديث الأخير للبرنامج تجعله حلاً جاهزاً للتبني السريع في قطاع السوق المتوسط.

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