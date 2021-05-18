إيجل هيلز تطلق «شمس ريزيدنسز» على الواجهة البحرية لجزيرة مريم بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت إيجل هيلز الشارقة، المشروع المشترك بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وشركة إيجل هيلز، إطلاق مشروع مبنى «شمس ريزيدنسز» في جزيرة مريم، ليكون المشروع الأوّل من نوعه على الواجهة البحرية في منطقتي الخان والممزر بإمارة الشارقة.

ويضم المبنى 59 شقة سكنية ضمن مشروع مريم غيت ريزيدنسز، والذي يُعد جزءاً من المرحلة الثانية لمشروع تطوير جزيرة مريم. ويقع المبنى في بوليفارد جزيرة مريم،

وتُعد المساحات المفتوحة وما تضمه من حدائق خاصة في الطوابق الأرضية والسفلية، جزءاً أساسياً من التصميم. وهناك العديد من وسائل الراحة، بما فيها مسبحان منفصلان للكبار والأطفال، إلى جانب ساحة لألعاب الأطفال، ونادٍ للياقة البدنية تم تجهيزه بأحدث المعدات.

وقالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لشركة إيجل هيلز: يأتي إطلاق شمس ريزيدنسز كخطوة مهمة بالتزامن مع قرب الانتهاء من تشكل ملامح مشروع جزيرة مريم. ونحن على ثقة بأن المبنى سيكون بمثابة إضافة نوعية للسوق العقاري النشط في إمارة الشارقة.

ويغطي مبنى «شمس ريزيدنسز» مساحة طابقية إجمالية تقارب 6.637 متراً مربعاً، ويقع بالقرب من شاطئي الممزر والخان إلى جانب قربه من العديد من متاجر البيع بالتجزئة والمتوفرة على امتداد جزيرة مريم. ويطل مشروع جزيرة مريم، الذي تبلغ قيمته 4.5 مليارات درهم، على الخليج العربي. وتقع جزيرة مريم في وسط الشارقة. وتضم وجهات مميزة مثل السوق والمرافق الترفيهية المتنوعة، بما فيها السبا ونادي اللياقة البدنية وحوض السباحة ومنطقة اللعب المخصصة للأطفال.

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