شراكة بين «أرادَ» و«مايكروسوفت» لتسريع وتيرة التحول الرقمي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مايكروسوفت أن «أرادَ» المطور العقاري، سيستفيد من سحابة مايكروسوفت في إطار جهود الشركة الرامية إلى تسريع عملية تحولها الرقمي وتعزيز تجاربها وخبراتها الخاصة بالعملاء.

وقال شريكانت كابور المدير التنفيذي للتكنولوجيا في «أرادَ»: «تتمثل مهمة أرادَ حول بناء مجتمعات سكنية متكاملة، ومن هذا المنطلق نسعى جاهدين لتطوير تجارب رائدة تمنح عملاءنا بيئة ملهمة ونابضة بالحياة، ولبلوغ هذه الأهداف نعمل على الاستفادة من القدرات التكنولوجية من أجل تمكين المجتمعات والمشاريع بحلول ذكية ومستدامة.

ورغم أهمية بعض العناصر مثل التصميم المميز وتوفير وسائل الراحة وضمان إتاحة أفضل الأسعار التنافسية، إلا أن التكنولوجيا تشكل ركيزة أساسية تأخذنا نحو اتجاهات جديدة وتحقيق تجارب مميزة. وبدعم من مايكروسوفت، نتطلع إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي المنشود.

والآن وقد أصبحنا في وضع يسمح لنا بالاستفادة من حلول مايكروسوفت السحابية والإنتاجية، سنتمكن من تحسين تجربة عملائنا ومسؤولي الأعمال لدينا على حد سواء، مما يسمح للجميع بالتفاعل رقمياً بكفاءة عالية.

وبموجب هذه الخطوة، ستعمل شركة أرادَ على اعتماد منصة مايكروسوفت داينمكس 365 الموثوقة والمتعددة الاستخدامات، حيث ستصبح منصة مايكروسوفت بمثابة العمود الأساسي لتخطيط موارد المؤسسة لرقمنة عملياتها التي تغطي مجالات عدة مثل التمويل؛ والمشتريات؛ والموارد البشرية؛ والمشاريع؛ والتجارة والبيع بالتجزئة؛ إضافة إلى الخدمات المنزلية».

وقال حيدر سلوم مدير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مايكروسوفت الإمارات: بمجرد أن تنتقل أرادَ إلى سحابة مايكروسوفت الموثوقة والمتعددة الاستخدامات والذكية، ستتمكن من زيادة تفاعلها مع العملاء وتمكين موظفيها وتعزيز عملياتها وإعادة ابتكار منتجاتها وخدماتها.

وتعكس هذه الخطوة مدى الثقة الكبيرة التي تضعها «أرادَ» في حلول مايكروسوفت لبناء أسُس الأعمال الرقمية. وأنا على يقين تام بأن الشركة سترى في المستقبل فوائد انتقالها إلى سحابة مايكروسوفت كوسيلة رئيسية على طريق النجاح.

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