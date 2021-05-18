مركز الرحمانية يستقطب علامات تجارية محلية وعالمية جديدة

المصدر: الشارقة - البيان

نجح مركز الرحمانية، الوجهة المجتمعية والترفيهية الأولى في منطقة الرحمانية خلال فترة قصيرة من الافتتاح في استقطاب أكثر من 17 علامة تجارية جديدة تشمل محلات تجزئة ومنافذ طعام وبنوك وصيدلية ليصبح وجهة شاملة تقدم خدمات متكاملة لسكان المنطقة.

وقال عبدالله الحريمل، المدير التنفيذي للمشاريع الجديدة في تعاونية الشارقة: نجاح مركز الرحمانية في استقطاب هذه العلامات التجارية خلال فترة قصيرة من الافتتاح، يؤكد مكانته كوجهة مميزة في إمارة الشارقة، تقدم خدمات متميزة تثري تجربة التسوق والترفيه والمطاعم.

وأضاف: يركز مركز الرحمانية على تقديم تجربة تسوق مميزة وسهلة للزوار من خلال شراكاته القوية مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، وسنواصل العمل على افتتاح المزيد من العلامات التجارية بهدف تشكيل إضافة نوعية لزوار المركز وإثراء وتنويع الخدمات المقدمة لهم.

ويعتبر مركز الرحمانية، وهو أحد المشاريع التطويرية في تعاونية الشارقة، وجهة مثالية لجميع مقيمي وزوار إمارة الشارقة بشكل عام ومنطقة الرحمانية بشكل خاص.

وتشمل قائمة العلامات التجارية التي تتواجد في مركز الرحمانية «فابي لاند» و«مادو» و«باسكن روبينز» و«تيفاني للزهور» و«الرفاعي» وصالون «ذا لوفت فيفث أفينيو» و«بيبي شوب» و«لا سينزا» و«الجابر للبصريات» ومقهى «دانكن» و«لوفيسا» وصيدلية «ابن سينا» و«أحمد المغربي» و«عطور كارمن» و«ماكدونالدز» و«دومينوز بيتزا» و«جوهرة» للمجوهرات ومصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي.

وتمتد وجهة التسوق المجتمعية على مساحة تزيد على 60000 متر مربع، في منطقة الرحمانية بالشارقة، وتم تصميم المركز وفق أعلى المعايير البيئية المعتمدة العالمية، ويحتل موقعاً استراتيجياً حيوياً، ويمكن الوصول إليه بسهولة ويسر من خلال شبكة الطرق الكثيرة والحديثة في الشارقة، كما أنه يبعد 10 دقائق عن مطار الشارقة، ويضم نحو 1000 موقف للسيارات تتضمن مواقف خاصة بأصحاب الهمم.

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