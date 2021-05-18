غرفة عجمان تُوزع «دليل رواد الأعمال» على مجتمع الأعمال

المصدر: عجمان - (البيان)

قامت غرفة تجارة وصناعة عجمان بتوزيع «دليل رواد الأعمال» على رواد ورائدات الأعمال في الإمارة وعلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة في عجمان. ويهدف الدليل، وهو باللغتين العربية والإنجليزية، إلى تسليط الضوء على المشاريع الرائدة والترويج لها والتعريف بها محلياً وخلال المشاركات في المعارض المتخصصة داخل وخارج الدولة.

وأكد محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار بغرفة عجمان أهمية الدليل ودوره في رصد مشاريع رواد ورائدات الأعمال المميزة في الإمارة، والتعريف بأبرز التخصصات التي يقبل عليها رواد الأعمال خاصة أن مجال ريادة الأعمال في تطور وتنوع مستمرين، ما يزيد الدليل أهمية متزايدة خاصة في متابعة مجال ريادة الأعمال على المستوى المحلي. كما يعزز الدليل آفاق التعاون المثمر بين أصحاب المشاريع بعضهم ببعض وإمكانية عقد الشراكات والتوسع المستقبلي.

وأضاف إن الغرفة لا تتوانى عن تقديم مختلف أنواع الدعم لضمان نمو واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز رواد الأعمال على تطوير أعمالهم عبر سلسلة الزيارات الميدانية المباشرة والترويج للمشاريع القائمة وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمختصين وتنظيم الدورات وورش العمل الداعمة لتطوير المشاريع.

وقالت جميلة كاجور مديرة إدارة تنمية الأعمال الوطنية في غرفة عجمان إن الدليل يعد مرجعاً شاملاً لمختلف مشاريع رواد ورائدات الأعمال من كافيهات، مطاعم، زهور وهدايا، صالونات، أزياء، نواد رياضية وغيرها من الأنشطة. ويوفر الدليل نبذة عن كل مشروع متضمناً الشعار والإسم التجاري واسم صاحب المشروع وتاريخ التأسيس وعدد الأفرع ونبذة حول المنتجات والخدمات مع آليات التواصل وحسابات مواقع التواصل و«رمز باركوود» لتحديد مكان المشروع وكيفية الوصول له.

وأضافت إن الغرفة تستهدف من الدليل توفير قناة موثقة تتضمن نبذة عن أبرز مشاريع رواد ورائدات الأعمال في الإمارة والترويج لها محلياً ودولياً وتوفير فرص التوسع لتلك المشاريع عبر خوض مجال الامتياز التجاري «الفرانشايز» لاسيما في ظل ما توفره الغرفة من شراكات مع بيوت الخبرة في مجال الامتياز التجاري وتوجيه رواد الأعمال للاستفادة من هذا المجال الحيوي، مشيدة بما يمتلكه رواد ورائدات الأعمال المواطنون من أفكار مبتكرة ومشاريع ناجحة تحتاج فقط إلى التوجيه والمتابعة للتطور إلى علامات امتياز تجاري ناجحة.

ووجهت جميلة كاجور الدعوة لرواد الأعمال إلى المشاركة في النسخة القادمة من الدليل من خلال التواصل مع إدارة تنمية الأعمال الوطنية في الغرفة، مشيرة إلى أن النسخة الإلكترونية من الدليل ستتوفر قريباً على الموقع الالكتروني الخاص بالغرفة، إلى جانب توزيع الدليل على كافة الجهات الحكومية وخلال المعارض التي ستشارك فيها الغرفة.

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