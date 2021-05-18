مالية عجمان تنظم برنامجاً تدريبياً لتعزيز مهارات كوادرها

المصدر: عجمان- (البيان)

ظمت دائرة المالية في عجمان، برنامج «إدارة الاجتماعات وتحضير محاضر الاجتماعات» وذلك في إطار حرصها على تأهيل الكوادر الوطنية وتمكين الكفاءات المؤهلة في الدائرة.

ويهدف البرنامج إلى إكساب القيادات الإدارية بالدائرة مهارات التخطيط للاجتماعات وإداراتها وتفعيلها وقياس مستوى جودتها ومتابعة مخرجاتها، وفق الأساليب العلمية والعملية الحديثة. كما يهدف إلى تدريب الموظفين على تنظيم الاجتماعات بفاعلية وكفاءة بحيث يتم توظيفها بالشكل الأمثل الذي يساهم في تحقيق أهداف الدائرة.

وقالت أسماء آل علي رئيس قسم الموارد البشرية في الدائرة: ندرك أهمية خلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة لرأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة. لذلك، تحرص دائرة المالية في عجمان على توظيف جميع الإمكانات التي من شأنها أن تعزز مهارات الكوادر الوطنية، وبالتالي المساهمة في الارتقاء بجودة العمل والأداء الحكومي.

وأضافت: تنظيم برنامج «إدارة الاجتماعات وتحضير محاضر الاجتماعات» لكوادر الدائرة في إطار استراتيجيتنا التي تضع رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها. ومن شأن هذا البرنامج أن يلبي احتياجات الموظفين في مجال تفعيل وقيادة الاجتماعات وفق منهجية علمية ومعايير عالمية، الأمر الذي يساهم في تعزيز أدائهم وإنتاجيتهم.

ويهدف البرنامج إلى تزويد الموظفين بالمفاهيم الإدارية والأساليب العلمية والعملية المعاصرة في مجال إدارة الاجتماعات وتنمية مهاراتهم في كيفية الإعداد الجيد للاجتماعات واللجان وتطوير الخبرات اللازمة لضمان فاعلية ونجاح الاجتماعات.

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