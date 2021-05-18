شروط استرداد قيمة الضريبة المضافة للسياح في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن هناك عدة شروط لاسترداد القيمة المضافة للسياح، يجب توفرها.

-أن يشتري السائح بضائعه من تاجر تجزئة مشارك ومسجل حسب الأصول في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

-ألا تكون السلع التي اشتراها السائح مُستثناة من الاسترداد.

-أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة، ويكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد.

-أن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها.

-أن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.

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