"محمد بن راشد للفضاء" يعلن اليوم آخر الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي للفضاء في دورته الـ 72

المصدر: دبي — أحمد يحيى

ينظم مركز محمد بن راشد للفضاء، مساء اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن آخر الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي للفضاء في دورته 72، والذي يعد أكبر مؤتمر متخصص في قطاع الفضاء على مستوى العالم، وتستضيفه الإمارات للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي منذ انطلاقه في عام 1950، في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر2021 في مركز التجارة العالمي بدبي.

ويستقطب المؤتمر الدولي للفضاء الذي ينظمه المركز بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء￼￼، قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية ويجمعهم مع صناع القرار على مستوى العالم، على منصة واحدة يتم من خلالها تبادل المعرفة والخبرات، والتطورات، والاستراتيجيات، والاتجاهات العامة في قطاع بحوث الفضاء واستكشافه.

وسوف يستعرض المؤتمر مجموعة من الفعاليات، وعروضاً تقديمية، ومحاضرات، وجلسات تقنية متخصصة، وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى منتدى الشبكات العالمية الحصري، وفعاليات مجتمعية، ومعرضاً لعلوم الفضاء، كما سيعمل المؤتمر على تسريع وتيرة نمو القطاع في المنطقة، علاوةً على كونه منصة فريدة لإثراء معرفة الجيل الحالي والأجيال القادمة من الشباب وتمكينهم في مجالات مهمة مثل علوم وتكنولوجيا الفضاء والهندسة والرياضيات.

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