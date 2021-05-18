«العالمية» و«أدنوك» على«مورجان ستانلي»

المصدر: (دبي - البيان)

توقع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، إدراج الشركة العالمية القابضة في المؤشر القياسي للسوق الإماراتي مع وزن متوقع 15.3% في المؤشر، مع متوسط حجم التداول اليومي في 3 أشهر: 54,3 مليون دولار، كما رجح المؤشر إدراج شركة أدنوك للتوزيع في المؤشر مع وزن متوقع 5.3%، ومتوسط حجم التداول اليومي في 3 أشهر: 16,6 مليون دولار.

واعتبر المؤشر أن السوق الإماراتي محور التغيرات الجديدة في نتائج المراجعة نصف السنوية للمؤشر لشهر مايو الجاري، حيث ستدخل التغيرات الجديدة في المؤشر حيز التنفيذ اعتباراً من نهاية جلسة 28 مايو الجاري.

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