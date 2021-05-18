دبي تستضيف 2000 من رواد الأعمال بقمة عالمية في ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلن فرع تاي دبي تنظيم قمة تاي العالمية 2021، أكبر قمة على الإطلاق تطلقها تاي، في الإمارات، وذلك للمرة الأولى. ومن المتوقع أن يحضر القمة، التي ستُعقد في ديسمبر أكثر من 2000 من رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين وقادة العالم والمشاهير، إلى جانب نخبة من ممثلي فروع تاي في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا والهند ودول آسيا والمحيط الهادي.

شعار

وتُعد قمة تاي العالمية 2021 بمثابة احتفاء بروح ريادة الأعمال وتشجيعها، وتأتي تحت شعار «بريق، استدامة وتألّق» المستوحى من الخصائص الرئيسية للشعلة. وتشكّل القمة منصة للتمويل وتقديم الرؤى الواضحة حول استراتيجيات تنمية الشركات وتوسيع نطاقها.

وقال ماهيش جايشانكار، الرئيس المشارك في قمة تاي العالمية 2021 إن القمة ستُعقد على مدى يومين وستشهد عددًا من الخطابات والكلمات، والحوارات والتجارب التفاعلية مع أفضل العقول من شتى أنحاء العالم، بتجاربهم ونظرتهم الثاقبة للمستقبل، في حدث عالمي يشكل فرصة التقاء المبتكرين والمستثمرين للارتقاء والازدهار والنهوض بريادة الأعمال، خاصة في أوقات الأزمات.

وأضاف: احتلت الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والرابعة عالميًا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي 2020، مما يعكس التقدم الذي أحرزه رواد الأعمال في الإمارات وجهودهم التي لا مثيل لها على الرغم من التحديات التي فرضها الوباء. وشهد العالم العربي في 2020 رقماً قياسياً قدره مليار دولار من الاستثمارات في الشركات الناشئة، مما يسلط الضوء على النمو السريع لهذه الشركات في المنطقة.

إضاءة شعلة القمة

بدأت إجراءات قمة تاي العالمية 2021 رسميًا بإضاءة شعلة ريادة الأعمال في وادي السيليكون بكاليفورنيا، المنشأ الرئيسي لمنظمة تاي. وستنطلق الشعلة في رحلة عالمية عبر أكثر من 40 فرعًا من فروع تاي لتسليط الضوء على معالم ومبادرات تاي الرئيسية في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن تصل الشعلة إلى الإمارات في أكتوبر لتتنقل بين عدد من شركاء تاي الاستراتيجيين، وأقطاب ريادة الأعمال في الدولة. وبعد ذلك، ستشق شعلة ريادة الأعمال طريقها إلى قمة تاي العالمية.

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