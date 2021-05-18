رسملة أسواق الأسهم عند 1.32 تريليون للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس بعدما أضافت مكاسب بنحو 8 مليارات درهم ووصلت رسملتها السوقية لقرابة 1.32 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها، مدعومة بشكل رئيس بالأداء القوي لأسهم البنوك، إلى جانب النقل والطاقة، في الوقت الذي تعرضت فيه أسهم العقار لعمليات جني أرباح وضغوط بيع.

وأغلق سوق دبي في المنطقة الخضراء مع صعود مؤشره 0.31% إلى 2673 نقطة بدعم من أسهم البنوك والنقل والتأمين والخدمات والسلع، فيما واصل سوق أبوظبي مكاسبه مع صعوده 0.77% عند 6477.57 نقطة، مدفوعاً بأسهم البنوك والاستثمار والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.65 مليار في أبوظبي و268.6 مليوناً بدبي. وجرى تداول 490.4 مليون سهم، منها 281.8 مليون سهم في أبوظبي و208.6 ملايين بدبي، من خلال تنفيذ 11 ألف صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.22% و«الإمارات دبي الوطني» 2.02%. وصعد قطاع النقل 0.98%. ونزل قطاع العقار 0.42%. وانخفض قطاع الاستثمار 0.87%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 50.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 48.5 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 24.8 مليون درهم. وحقق «دبي الوطنية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 10%، فيما كان «الصناعات الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.48%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 23.9 مليونا، ومال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.21% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.25% و«أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 4.27%. وصعد قطاع الاستثمار 0.55% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 0.53% و«الواحة كابيتال» 0.79% و«إشراق» 1.52%، وزاد قطاع الطاقة 0.34% .

وهبط قطاع العقار 0.41%. واستقر قطاع الاتصالات. وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 510.6 ملايين درهم، تلاه «العالمية القابضة» 306.9 ملايين، و«أدنوك للتوزيع» 257 مليونا. وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «بنك أم القيوين الوطني» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.82%.

ومال المستثمرون المواطنون نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 34.14 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 34.14 مليونا.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 17.4 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 21.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 21.8 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 17.4 مليونا.

إفصاحات

★ أعلنت شركة «المستثمر الوطني» استقالة راقويل انجيليس من منصبها كمديرة مالية بالشركة، وتعيين شيري روز تيبو كبديل عنها اعتباراً من 9 مايو الجاري.

★ كشفت شركة «سيراميك رأس الخيمة» عن تأكيد دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية بأن أنشطة أعمال الشركة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأن النسب المالية ضمن الحدود المقبولة المنصوص عليها بموجب معايير الشريعة الإسلامية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

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