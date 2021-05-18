تعاون بين«أبوظبي للصادرات» وبنك التجارة لشرق وجنوب أفريقيا

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقيتين مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا. وتقتضي الاتفاقية الأولى بفتح خط ائتمان بقيمة 110.2 ملايين درهم ما يعادل (30 مليون دولار) مع البنك.

كما وقع الجانبان اتفاقية تعاون لتعزيز التبادل التجاري بين الإمارات ودول شرق وجنوب أفريقيا، وإتاحة المجال لمكتب أبوظبي للصادرات والبنك للتمويل المشترك للمعاملات المؤهلة، وإنشاء خطوط ائتمان إضافية، وتشجيع تبادل المعلومات بين الجانبين.

وقع الاتفاقيتان اللتان تمثلان الشراكة الأولى من نوعها للمكتب مع مؤسسة مالية أجنبية سعيد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وأدماسو تاديسي، الرئيس التنفيذي ومدير عام مجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا.

وحضر التوقيع الذي أقيم بواسطة الاتصال المرئي محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، وخليفة عبدالله القبيسي نائب المدير العام وعدد من المسؤولين في الجانبين.

وقال محمد السويدي، إن الاتفاقيتين تأتيان نتيجة للجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للصادرات لعقد شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة وترجمة لرؤيته الهادفة لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الداخل والخارج.

وستعمل الاتفاقيتان على تقديم الدعم اللازم للمصدرين والمستوردين في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي جراء انتشار جائحة( كوفيد –19)، وتمكين المستوردين من شراء منتجات إماراتية بتمويلات مقدمة من مكتب أبوظبي للصادرات.

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