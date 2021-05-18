740 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 740 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 218 مبايعة بقيمة 478.06 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 83.29 مليون درهم و201 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 394.76 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 31 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 245.74 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 88.72 مليون درهم و48 رهن فلل وشقق بقيمة 157.01 مليون درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 132 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 19 مليون درهم. وتم تسجيل 10 هبات بقيمة 17.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 5 ملايين.

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