خالد المرزوقي رئيساً تنفيذياً جديداً لـ«تبريد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» اختيار مجلس إدارتها خالد المرزوقي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة، في قرار يدخل حيز التنفيذ بصفة فورية ويأتي متزامنًا مع إعلان «تبريد» قبل أسابيع قليلة عن هويتها المؤسسية الجديدة.

ويباشر المرزوقي مهام عمله على رأس الهيكل التنفيذي للشركة بعدما أمضى عددًا من السنوات في مناصب قيادية بقطاعات الطاقة والنقل وتبريد المناطق في الإمارات.

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «ينضم إلينا خالد المرزوقي في مرحلة مفصلية من تاريخ الشركة نركّز فيها على التنمية المستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة وتطوير تقنيات صديقة للبيئة، وعلى نحو يوازي ويدعم أجندتي الإمارات وأبوظبي في هذا المجال.

ونرى أن خالد المرزوقي هو الشخص المناسب لقيادة أعمال الشركة في هذه المرحلة الجديدة بما له من خبرة واسعة في قطاعي الطاقة والتبريد. ونحن على قناعة بأن الفرصة مواتية الآن أكثر من أي وقت مضى لكي نعمل على تحقيق ما أعلنّاه من أهداف وما يناسب إنجازاتنا من طموح».

ولدى خالد المرزوقي خبرة تزيد على 25 عاماً في قطاع الطاقة، وينتقل لقيادة «تبريد» بعدما شغل العديد من المناصب المهمة في مجال تبريد المناطق والطاقة في الدولة، كان أحدثها عمله رئيسًا للعمليات في شركة «دولفين للطاقة»، حيث كان مسؤولًا عن نقل الغاز وخطوط الأنابيب في الإمارات، كما شغل منصب نائب رئيس أول لشؤون قسم الخدمات الفنية في «دولفين» إلى جانب عمله ضمن فريق الإدارة العليا في دائرة النقل – أبوظبي، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية «أدكو»، ويحمل شهادتين جامعيتين في الهندسة الكيميائية وهندسة البترول.

وقال خالد القبيسي: «يتقدم مجلس إدارة شركة «تبريد» بخالص الشكر والعرفان لبدر اللمكي، لتفانيه ومجهوداته التي قدمها للشركة والتي كانت لها تأثير بالغ في نمو الشركة من خلال تحقيق العديد من الإنجازات.

وقد تمكنت «تبريد» تحت قيادته من تحقيق معدلات غير مسبوقة في النمو وارتفاع في حجم شبكة التبريد التي تديرها الشركة بنسبة 24%، فضلًا عن تحقيق الأرباح التي بلغت بنسبة 20 %، إلى جانب مساهمته في نجاح «تبريد» من خلال الاستحواذ على منظومة تبريد المناطق بمنطقة «داون تاون دبي» في عقد طويل الأمد مع شركة «إعمار»، فيما تعد أكبر صفقة استحواذ في تاريخ قطاع تبريد المناطق في العالم».

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