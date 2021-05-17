غرفة الشارقة تبحث مع القنصل الكوري الجنوبي تعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين الجانبين في العديد من القطاعات الحيوية التي تخدم مستقبل العلاقات بين الشارقة وسيؤول، إلى جانب استعراض أهم الفرص الاستثمارية وآليات زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد أخيراً من خلال تقنية الاتصال المرئي بين عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة وجيون يونغ ووك قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في دبي، بحضور محمد العوضي مدير عام الغرفة، حيث استعرض الجانبان فرص تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في الشارقة، ونظيراتها الكورية الجنوبية، وسبل دعمها في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية الحيوية.

ونوه العويس بالعلاقات الوثيقة التي تربط الغرفة بكوريا الجنوبية والتي تجسدت أخيراً في توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة جونجي للتجارة والعلوم الكورية الجنوبية، والتي من شأنها توسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية لدى البلدين، وتنظيم تبادل الوفود التجارية، ودعم الشركات الكورية الراغبة في العمل والاستثمار في إمارة الشارقة، وتسهيل فرص المشاركة في المعارض والفعاليات الاستثمارية.

ودعا العويس، الجانب الكوري إلى المشاركة في المعارض الدولية التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة مثل معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب» ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، كما أشار إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي سيشكل فرصة مهمة لجمهورية كوريا لمشاركة رؤيتها مع زوراه والمشاركين فيه من جميع دول العالم، مشدداً على أهمية أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون في الكثير من المجالات، ولاسيما في مجال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في ظل الاهتمام المشترك من البلدين في هذه القطاعات الحيوية.

وأشاد جيون يونغ ووك، بالتطور الاقتصادي الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد ورغبة القنصلية العامة الكورية الجنوبية بالتعاون مع غرفة الشارقة في كافة القطاعات التي تدعم العلاقات بين البلدين، ومعرباً عن اهتمام بلاده بدفع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين القطاعين الخاصين في كوريا الجنوبية والشارقة إلى أفضل المستويات، وإقامة علاقات اقتصادية متميزة وأكثر متانة مع الغرفة والشركات العاملة في إمارة الشارقة، مشدداً على أهمية عقد اللقاءات الثنائية بين التجار والمستثمرين والمشاركة في المعارض المتخصصة.

وقال محمد العوضي إن هناك العديد من الإمكانات التي يمكن العمل على استكشافها وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري فيها، نظراً للقواسم المشتركة التي تجمع بين الشارقة وجمهورية كوريا الجنوبية وأهمها الاقتصاد القائم على الابتكار، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين، والتي تعتبر ركائز يمكن البناء عليها لتأسيس شراكات في مجالات كثيرة أهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الإلكترونية والكهربائية.

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