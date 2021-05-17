مجمّع الزاهية يرحّب بقاطني حيّ الليلك السكني

المصدر: الشارقة- البيان

أعلن مجمع «الزاهية»، في الشارقة أن أكثر من 290 عائلة ستنتقل قريباً إلى المجمع مع بدء تسليم الوحدات السكنية للأسر والعائلات في حي «الليلك» الذي يعد آخر الأحياء التي تستقبل العائلات الجديدة في إطار «الزاهية»، المجمّع السكني المتكامل، وذلك بعد تسليم كافة المنازل في كلٍ من حي «الجوري» وحي «النرجس» في العامين 2017 و2018 على التوالي.

وبإمكان العائلات الباحثة عن مجمّع سكني مريح الانتقال على الفور، والسداد على مدار 3 سنوات، إضافة إلى قدرتهم على تحقيق توفير يصل حتى 8%. ويتألف حي «الليلك» من مجموعة فلل يصل عددها إلى 289 فيلا إلى جانب الفلل شبه المنفصلة ومنازل التاون هاوس. ويتكامل حي «الليلك» مع الأحياء السكنية الستة في مجمع «الزاهية».

وقال يوسف كاظم، المدير العام لمشاريع المدن المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»: تشكل هذه الوجهة أساساً لنموّنا الإقليمي، وسرعان ما أصبحت ذات شعبية واسعة بين المقيمين والزوار المميزين. وانطلاقاً من موقعه، كأول مجمع سكني متكامل في إطار الخطط المقررة لإمارة الشارقة، يضع «الزاهية» معايير جديدة للحياة في المجمّعات السكنية في الإمارة.

وقال وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الشارقة القابضة»: يُشكل تسليم المنازل بداية فصلٍ جديدٍ في مسيرة مجمع «الزاهية» وأهالي الشارقة. ويؤكد على تفاؤلنا بالمستقبل ويبرز الإمكانيات التي تتمتع بها المنطقة والمساحة التي توفّرها للابتكار. كما يظهر بشكل حاسم مستوى الطلب القوي على المجمّعات السكنية الخاصة ذات المخططات الواسعة مثل «الزاهية». وحيّ «الليلك» دليل على مرونة السوق المحلي وثقة المشترين.

ويمثل مجمع «الزاهية» جزءاً من الشراكة الاستراتيجية بين «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول». ومن المقرر إنجاز العمليات التطويرية بالكامل في «الزاهية» بحلول 2023، وسيتضمن عند إنجازه بالكامل نحو 3700 منزل. ويقع مجمع الزاهية على شارع المدينة الجامعية، مع وصول مباشر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. وحتى تاريخه، تم بيع 64 % من المشروع، وتسكنه حوالي 800 عائلة.

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