ماريوت بونفوي توسّع حضورها في الإمارات بافتتاح فندقين في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ماريوت بونفوي، محفظة ماريوت الدولية التي تضمّ 30 علامة فندقية استثنائية، عن توسيع فنادق ألوفت وأليمنت باي ويستن في الإمارات مع افتتاح فندق ألوفت الميناء، دبي وأليمنت الميناء، دبي.

يُلبّي الفندقان الجديدان الطلب المتزايد على الوجهات المميّزة والنابضة بالحياة والتجارب التي تُذكّر الضيوف براحة منزلهم. يقع الفندقان في شارع الشيخ راشد في حيّ الرفاعة على مقربة من أشهر معالم المدينة، فيقدّمان مرونة الاختيار للمسافر العالمي المعاصر.

وقال سانديب واليا، نائب رئيس ماريوت الدولية في الإمارات: «دبي وجهة مزدهرة تستقطب المسافرين في رحلات الترفيه والعمل، الذين ينشدون تجارب لا مثيل لها.

فنادق ألوفت وأليمنت باي ويستن علامتان مميّزتان تقاربان التصميم من وجهة نظر مميّزة وخدمة دافئة تحرص على راحة الضيوف، وكل ذلك بأسعار قريبة من المتناول.

تنبض فنادق ألوفت بالديكور الجريء والبرامج الموسيقية الحيّة، فيما يتّسم فندق أليمنت باي ويستن بتصميم مريح وفلسفة تُراعي البيئة تخاطب المسافر المعاصر الذي يتّبع أسلوب حياة رياضياً وصحياً».

أجواء اجتماعية

صُمّم فندق ألوفت الميناء، دبي من وحي فلسفة العلامة التي تقوم على ابتكار مساحات مفتوحة تنبض بالحياة، ويأوي 192 غرفة ضيوف أنيقة ومريحة تتّسم بالديكور الفني والمبتكر المستوحى من شقق اللوفت مع سقف ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار. تشمل كل غرفة اتّصال بالإنترنت اللاسلكي (واي-فاي) وتلفزيونات بشاشة مسطّحة حجمها 55 إنشاً، وأسرّة ألوفت المريحة جداً. تشمل الحمّامات الحديثة مقصورة استحمام مع دشّ غزير المياه ولوازم النظافة الخاصة بالفندق.

يضمّ الفندق عدداً من المساحات الاجتماعية ومرافق الراحة والترفيه، مثل بار W XYZ® Bar الذي يُقدّم المشروبات الطازجة والمأكولات الخفيفة، ولاونج Re:Mix Lounge الذي يُشكّل ملتقى لسكّان دبي وللمسافرين، سواء ليلاً أو نهاراً، إلى جانب مطعم MIX الذي يستقبل الضيوف طوال اليوم.

أمّا الضيوف الذين يُريدون الحفاظ على رشاقتهم أثناء السفر، فيؤمّن لهم الفندق نادي Re:Charge للياقة البدنية المجهّز بأحدث المعدّات والذي يفتح أبوابه 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع.

يُشرف المسبح الخارجي مترامي الأطراف على أفق مدينة دبي، حيث يتسنّى للضيوف الاستمتاع بالمناظر أثناء الاستجمام. يشمل الفندق أيضاً أربع غرف اجتماعات مجهّزة بأحدث المعدّات، لأولئك الضيوف الذين يبحثون عن الترفيه ولو كانوا في رحلة عمل.

توازن مثالي

يُقدّم فندق أليمنت الميناء لضيوفه إقامة مطوّلة مستوحاة من الطبيعة من أجل الضيوف الذين ينشدون الحفاظ على أسلوب حياتهم الصحي أثناء السفر. يفيض فندق أليمنت الميناء بالضوء الطبيعي والديكور المشرق، فيُقدّم تجربة مُريحة توحي بالأجواء المنزلية الباعثة على الهدوء والاسترخاء.

يشمل فندق أليمنتس الميناء 96 غرفة استوديو وشقّة مؤلّفة من غرفة نوم واحدة أو اثنتَين، مصمّمة بأجمل حلّة ليُشكّل الفندق الوجهة المثالية للمسافرين لقضاء عطلة والمسافرين في رحلة عمل والمقيمين لفترات مطوّلة. تشمل كل شقّة فسيحة سرير Heavenly® المريح الذي تشتهر به ماريوت، وحمّاماً مستوحى من السبا، وخزانات كبير إلى جانب مطبخ مجهّز بالكامل.

يُقدّم الفندق فطور Rise® الصحي مجاناً ويتخلّله الأساسيّات الصباحية مثل الغرانولا واللبن الطازج والفواكه. يشمل الفندق غرفة اجتماعات صغيرة ونادياً رياضياً مجهّزاً بأحدث المعدّات يستقبل الضيوف 24 ساعة في اليوم. بإمكان الضيوف الاستجمام في المسبح على السطح والاستمتاع بمناظر أفق دبي.

بهذه المناسبة، يقول بافيش راوال، مدير فندق ألوفت الميناء وفندق أليمنت الميناء في دبي: «يسرّنا أن نفتتح فندق ألوفت الميناء وفندق أليمنت الميناء وندعو الضيوف إلى اختبار التجارب المميّزة التي تشتهر بها كل علامة.

سواء كان الضيوف ينشدون الإقامة لفترة مطوّلة وكأنّهم في راحة منزلهم أو الاستمتاع ببرامج ألوفت المميّزة، يُقدّم الفندقان الجديدان أفضل التجارب للجميع في أحد أشهر المواقع في المدينة».

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