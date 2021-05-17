22.3 ملياراً صفقات عقارات دبي الفندقية في 5 سنوات

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

واصل سوق العقارات الفندقية في دبي تسجيل أداء متصاعد على أساس سنوي، فقد حققت العقارات الفندقية أكثر من 22.3 مليار درهم عن 12684 صفقة بيع ورهن وثقتها دائرة الأراضي والأملاك في سجلاتها خلال السنوات الخمس الماضية.

وتوزع إجمالي الصفقات على مبيعات 10452 شقة فندقية بـ19 مليار درهم ورهونات 2232 شقة فندقية بـ3.3 مليارات درهم. وبرزت 4 مناطق على صعيد الأعلى بيعاً والتي تجاوز سقف مبيعاتها المليار درهم، وتصدرت منطقة برج خليفة تلك المناطق خلال السنوات الخمس الماضية ببيع 2122 شقة فندقية بـ8.2 مليارات درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ1399 صفقة بقيمة تجاوزت 1.8 مليار درهم ثم منطقة نخلة جميرا بـ1154 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار درهم فمنطقة الخيران بـ567 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم تقريباً. وبالنسبة لأكبر الرهونات على صعيد القيمة الإجمالية فقد تركزت بمناطق برج خليفة ونخلة جميرا والبرشاء جنوب الرابعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز