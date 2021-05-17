61 % نمو أرباح 105 شركات مدرجة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهر مسح «البيان الاقتصادي»، نمو أرباح الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية بأكثر من 61% خلال الربع الأول من العام الجاري في مؤشر على التعافي من تداعيات «كوفيد 19» مستمدة الدعم من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وخطط التحفيز الحكومية التي دعمت وساندت الشركات في مجابهة تأثيرات الجائحة.

ووصلت أرباح 105 شركات وبنوك مدرجة إلى 17.9 مليار درهم في الربع الأول، بنمو قدره 61% أو ما يعادل 6.8 مليارات درهم مقارنة بنحو 11.12 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وقال محللون ماليون، إن النتائج التي حققتها الشركات المدرجة دليل على نجاحها في تخطي تأثيرات الجائحة بعدما نجحت في تسجيل نمو جيد في الأرباح، فضلاً عن تحول عشرات الشركات من الخسارة إلى الربحية، مستفيدين في ذلك من خطط التحفيز التي أقرتها الحكومة حرصاً من القيادة الرشيدة على تجاوز التحديات وتسريع التعافي والتأسيس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.

وتوقعوا أن تواصل الشركات تحقيق نمو قياسي في الأرباح خلال الأرباع القادمة مستفيدة من العودة التدريجية للحياة في الإمارات. واستحوذت 45 شركة مدرجة في سوق دبي على 34.2% من الأرباح بعدما حققت 6.1 مليارات درهم بنمو 14.7%.

بينما استحوذت 60 شركة مدرجة في سوق أبوظبي علي 65.8% من الأرباح بواقع 11.78 مليار درهم بنمو 103.4% مقارنة بنحو 5.79 مليارات درهم في الربع الأول من العام الماضي.

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