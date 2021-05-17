«الاتحاد العقارية» تتحول للربحية

المصدر: (دبي - وام)

تحولت شركة الاتحاد العقارية للربحية في الربع الأول بـ 5.6 ملايين درهم، بعد أن سجلت خسائر تقدر بـ 121.9 مليون درهم في ذات الفترة من عام 2020.

ويعود تحقيق الأرباح إلى عوامل عدة أبرزها التركيز على أنشطة المجموعة الرئيسية والانخفاض الملحوظ في التكاليف، حيث انخفضت التكاليف المباشرة بنسبة 6.4% كما تراجعت التكاليف الإدارية بنسبة 14.6%، والالتزام بسداد دفعات كبيرة من قروض الشركة، والتي أدت إلى انخفاض إيجابي بتكاليف التمويل بنسبة 42.1%. وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس الإدارة: تمثل نتائجنا بداية مشجعة لهذا العام، ونسعي إلى الاستغلال الأمثل لتدفقاتنا النقدية .

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